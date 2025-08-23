Thủ môn cao 1,93 m đồng ý đến MU

Manchester United đang tiến gần đến việc ký hợp đồng với thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp với mức phí khoảng 17,3 triệu bảng.

Lammens sẵn sàng gia nhập MU.

Theo Sky Sports, các cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ đang diễn ra thuận lợi. Việc "Quỷ đỏ" chiêu mộ Lammens được xem là một phần trong chiến lược dài hạn của CLB, chứ không phải là để thay thế vị trí thủ môn số một của Andre Onana ngay lập tức.

HLV Ruben Amorim của MU công khai bày tỏ sự hài lòng với vị trí thủ môn hiện tại. Tính đến thời điểm hiện tại, "Quỷ đỏ" vẫn chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào cho Onana hay Altay Bayindir. Sự có mặt của Lammens nhằm tăng tính cạnh tranh cho suất bắt chính tại sân Old Trafford.

Lammens, 23 tuổi, gia nhập Royal Antwerp từ Club Brugge hai năm trước. Nếu thương vụ này thành công, nó sẽ mang lại lợi nhuận gần như 100% cho câu lạc bộ Bỉ.

Ở mùa giải trước, thủ môn cao 1,93 m có 44 lần ra sân trên mọi đấu trường, giữ sạch lưới 10 trận, góp phần giúp Antwerp cán đích ở vị trí thứ 5 giải VĐQG Bỉ.

Ở mùa hiện tại, Lammens bắt chính trọn vẹn 4 trận, cùng đội giành 1 chiến thắng và 3 trận hòa, mỗi trận chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn. Anh hiện còn hợp đồng với Antwerp đến tháng 6/2027, sau khi ký thời hạn 4 năm hồi 2023.

Lammens gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng chơi chân tốt, phản xạ xuất sắc và lối chơi hiện đại. Thống kê cho thấy Lammens trung bình thực hiện 24 đường chuyền mỗi trận tại giải Bỉ, với gần 7 pha phát bóng dài chính xác.

