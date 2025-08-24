Đón thủ môn mới, MU có phán quyết cho Onana

MU chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ thủ môn Senne Lammens, qua đó tạo sự cạnh tranh cho Andre Onana trong khung gỗ sân Old Trafford.

MU chiêu mộ Lammens để tạo sức ép lên Onana.

Manchester United tiếp tục cho thấy sự nghiêm túc trong công cuộc cải tổ lực lượng hè này. Theo truyền thông Anh, "Quỷ đỏ" tiến rất gần đến thỏa thuận chiêu mộ thủ môn Senne Lammens từ Antwerp với mức phí vào khoảng 17 triệu bảng.

Thủ thành người Bỉ được đánh giá cao về khả năng phản xạ, chơi chân và còn tiềm năng phát triển. Dù khá trẻ, Lammens thể hiện sự trưởng thành vượt bậc tại Antwerp, khiến MU quyết định đầu tư để tăng chiều sâu cho khung gỗ.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Lammens không đồng nghĩa với việc Andre Onana phải ra đi. Ngược lại, thủ môn người Cameroon sẽ tiếp tục gắn bó với CLB chủ sân Old Trafford, bất chấp gây tranh cãi với không ít sai lầm.

Kế hoạch của MU là tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh cho vị trí số một. Onana sẽ vẫn là lựa chọn chính thức, nhưng Lammens hứa hẹn tạo áp lực và mang đến thêm sự an toàn cho khung thành "Quỷ đỏ".

Cá nhân Onana cũng quyết tâm gắn bó với MU. Anh tin rằng việc thích nghi với môi trường bóng đá Anh chỉ là vấn đề thời gian và bản thân đủ bản lĩnh để lấy lại phong độ từng giúp Inter Milan vào chung kết Champions League 2023.

Với thương vụ Lammens, MU không chỉ nhắm đến hiện tại mà còn hướng đến tương lai lâu dài, khi họ cần một người gác đền trẻ trung, đủ sức thay thế Onana khi cần thiết.