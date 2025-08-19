Thủ môn biến MU thành ‘trò hề’ Premier League?

Andre Onana gây tranh cãi, Bayindir liên tiếp mắc sai lầm - “Quỷ đỏ” cần một thủ môn thủ lĩnh thực sự nếu không muốn tự bắn vào chân trong mùa giải mới.

Onana vốn được kỳ vọng thay thế David De Gea để mang đến sự tự tin, khả năng chơi chân hiện đại.

Manchester United đang bước vào mùa giải mới với rất nhiều tín hiệu khởi sắc. Hàng công được tái thiết toàn diện với Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko mang đến sinh khí mới. Hàng tiền vệ trở nên cân bằng hơn, còn hàng thủ được gia cố với những nhân tố trẻ trung, giàu năng lượng.

Thế nhưng, có một nỗi bất an chưa thể xóa bỏ - vị trí trong khung gỗ. Và đây chính là “gót chân Achilles” có thể phá hỏng mọi nỗ lực tái sinh của đội bóng áo đỏ.

Onana và sự thiếu niềm tin

Ngay từ đầu hè, giới thạo tin nội bộ MU đều khẳng định: thủ môn không phải ưu tiên chuyển nhượng. Andre Onana vẫn sẽ là số một. Thế nhưng, thực tế cho thấy thông điệp ấy thiếu chắc chắn. Việc Onana bị gạch tên khỏi trận mở màn gặp Arsenal thuộc vòng 1 Premier League, cộng thêm việc HLV Ruben Amorim không công khai xác nhận anh là thủ môn số một, đã thổi bùng những nghi ngờ.

Onana vốn được kỳ vọng thay thế David De Gea để mang đến sự tự tin, khả năng chơi chân hiện đại. Nhưng chỉ sau một mùa, anh chưa chứng minh được sự ổn định cần có ở một thủ lĩnh hàng thủ. Tỷ lệ cứu thua của Onana mùa trước chỉ đạt 66,1% - thấp hơn hẳn những thủ môn đẳng cấp như Emiliano Martinez (75,4%) hay Gianluigi Donnarumma (71,5%). Con số ấy đủ để gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Altay Bayindir, người gác đền số hai, cũng chẳng tạo được sự tin cậy. Còn nhớ tháng 12 năm ngoái, chính anh là tội đồ khi mắc hai sai lầm nghiêm trọng khiến MU bị loại khỏi Carabao Cup trước Tottenham, bao gồm bàn thua trực tiếp từ quả phạt góc của Son Heung-min. Một tuần sau, Onana trở lại và cũng lặp lại kịch bản thua từ quả phạt góc - lần này do Matheus Cunha thực hiện. Những lỗi ấy không chỉ là kỹ thuật, mà còn cho thấy sự mong manh về tâm lý của các thủ môn MU.

Cựu hậu vệ MU, Gary Neville đã chỉ ra rất rõ: “Khi bạn không có một thủ môn số một thật sự, người thống trị vòng cấm, làm chủ khu vực 5,50 mét và mang lại sự bình ổn, thì toàn đội sẽ bị kéo theo sự lo lắng”

Trong bóng đá hiện đại, thủ môn không chỉ là người cản phá mà còn là chỗ dựa tinh thần cho cả hệ thống phòng ngự. Hãy nhớ tới Edwin van der Sar, người đến Old Trafford năm 2005 sau thời kỳ hỗn loạn với Tim Howard và Roy Carroll. Ngay lập tức, sự hiện diện của Van der Sar mang lại niềm tin và sự bình ổn - thứ mà MU đang thiếu trầm trọng lúc này.

Một thủ môn giỏi có thể cứu thua bằng phản xạ. Nhưng một thủ môn thủ lĩnh còn làm nhiều hơn thế: trấn áp tinh thần đối phương, giải tỏa tâm lý đồng đội, và đôi khi biến sự an toàn trong khung gỗ thành bàn đạp cho cả đội tiến lên. Đó chính là sự khác biệt mà MU chưa có kể từ khi De Gea thời đỉnh cao rời xa họ.

Martinez và Donnarumma - hai cái tên sáng giá

Trong suốt mùa hè, MU được liên hệ với hai thủ môn thuộc hàng “thủ lĩnh” đúng nghĩa: Emiliano Martinez và Gianluigi Donnarumma.

Martinez - người hùng World Cup 2022 cùng Argentina - không chỉ giỏi cản phá mà còn nổi tiếng với sự lì lợm, tâm lý thép. Anh từng khiến cả đội Pháp sụp đổ trên chấm 11 m ở Qatar. Donnarumma - vô địch Euro 2021 cùng Italy - thì từng nhiều lần tỏa sáng trong các trận cầu lớn, với dáng dấp của một “gã khổng lồ” thật sự.

Neville nhận định: “Điều khiến họ phù hợp với MU không chỉ là kỹ năng, mà là cá tính. Họ bước ra sân với sự ngạo nghễ, bản lĩnh - điều MU rất cần”.

Donnarumma là bản hợp đồng đáng để MU đầu tư.

So sánh con số mùa trước, Donnarumma chỉ thủng lưới trung bình 0,91 bàn/trận, Martinez 1,15 - cả hai đều vượt xa Onana (1,3) và Bayindir (1,8). Nếu chỉ nhìn vào thống kê, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Vấn đề duy nhất nằm ở chi phí. Martinez đã 32 tuổi, Aston Villa sẽ không dễ nhả người và cái giá có thể vượt ngoài khả năng chi trả. Donnarumma thì hưởng mức lương rất cao tại PSG. Trong bối cảnh tập đoàn Ineos muốn hướng đến những cầu thủ trẻ, đây là bài toán khó cho Amorim và ban lãnh đạo.

Một phương án khác là Senne Lammens, thủ môn trẻ người Bỉ. Nhưng ở tuổi 23, anh chưa đủ trải nghiệm để ngay lập tức trở thành chỗ dựa cho một đội bóng khổng lồ như MU.

Kỳ chuyển nhượng chỉ còn hai tuần. MU cần quyết định dứt khoát: tiếp tục đánh cược với Onana - Bayindir, hay mạnh dạn bơm tiền để chiêu mộ một “người gác đền thủ lĩnh” thực sự. Bởi lẽ, những tiến bộ nơi hàng công và hàng tiền vệ sẽ trở nên vô nghĩa nếu mỗi sai lầm trong khung gỗ lại khiến đội bóng sụp đổ.

Wayne Rooney đã nói đúng: sự hiện diện của Van der Sar ngày trước “quý như vàng”. MU lúc này cũng cần một “Van der Sar mới” - một cái tên đủ lớn để mang lại niềm tin, đủ bản lĩnh để vực dậy tinh thần. Nếu không, họ sẽ mãi bị níu chân bởi chính những sai lầm lặp đi lặp lại từ vị trí thủ môn.