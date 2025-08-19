Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Leboeuf: 'Cảm giác Arsenal vừa mua Hojlund vậy'

  • Thứ ba, 19/8/2025 07:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Huyền thoại người Pháp, Frank Leboeuf cho rằng Viktor Gyokeres có màn ra mắt đáng lo ngại khi Arsenal hạ MU 1-0 ở vòng khai màn Premier League hôm 17/8.

Gyokeres được ví như "bom xịt" Hojlund của MU sau màn ra mắt đáng quên.

Chia sẻ với ESPN, Leboeuf cho rằng màn trình diễn nhạt nhòa của Gyokeres làm gợi nhớ đến Rasmus Hojlund. Bản hợp đồng 72 triệu bảng của MU chỉ ghi 4 bàn ở Premier League mùa trước và đang trên đường rời Old Trafford.

"Tôi cảm giác như Arsenal vừa ký hợp đồng với Hojlund vậy. Cậu ta hoàn toàn lạc lõng, không tìm được tiếng nói chung với các đồng đội. Hy vọng Gyokeres sẽ không đi vào vết xe đổ đó", Leboeuf khẳng định.

Dù Gyokeres bị chỉ trích, HLV Mikel Arteta vẫn bảo vệ học trò. Ông khẳng định Gyokeres làm tốt khâu pressing, tuân thủ nhịp độ lối chơi và chỉ thiếu những cơ hội rõ ràng để dứt điểm. "Cậu ấy ra sân tại Old Trafford, có được chiến thắng trong lần đầu khoác áo Arsenal là khởi đầu tích cực", Arteta nhấn mạnh.

Trong chiến thắng 1-0 của Arsenal tại Old Trafford, tiền đạo người Thụy Điển gần như mất hút. Anh chỉ có 21 lần chạm bóng, thậm chí không tung ra được cú sút nào trước khi bị thay ở phút 60, nhường chỗ cho Kai Havertz.

Chiến thắng mở màn trước MU mang lại niềm tin lớn cho Arsenal trong hành trình chinh phục ngôi vô địch. Nhưng cá nhân Gyokeres cần làm tốt hơn. Anh còn nhiều cơ hội để chứng minh giá trị, bắt đầu từ trận gặp Leeds United cuối tuần này.

Gyokeres bị tấn công sau trận cầu thảm họa

Tiền đạo người Thụy Điển trở thành mục tiêu tấn công, chỉ trích sau trận đấu chính thức đầu tiên khoác áo Arsenal.

15 giờ trước

Sesko sáng, Gyokeres tắt ở Old Trafford

Bóng đá đôi khi phơi bày sự trớ trêu ngay trong những khoảnh khắc đầu tiên.

19 giờ trước

Sporting thắng 6-0 sau khi chia tay Gyokeres

Rạng sáng 18/8, Sporting Lisbon nghiền nát Arouca 6-0 ở trận đầu tiên trên sân nhà Jose Alvalade thuộc vòng 2 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

21 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Viktor Gyokeres là Hojlund Ngoại hạng Anh Viktor Gyokeres MU Hojlund

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý