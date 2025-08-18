Sporting thắng 6-0 sau khi chia tay Gyokeres

Rạng sáng 18/8, Sporting Lisbon nghiền nát Arouca 6-0 ở trận đầu tiên trên sân nhà Jose Alvalade thuộc vòng 2 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Sporting phô diễn sức mạnh khi không còn Gyokeres.

Dù không còn Viktor Gyokeres - chân sút số một mùa trước, nhà vô địch Bồ Đào Nha chứng minh họ vẫn thừa hỏa lực để hủy diệt bất kỳ đối thủ nào.

Ngay phút 19, tân binh Ricardo Mangas mở tỷ số, trước khi Luis Suarez nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền. Do mất người từ quá sớm, Arouca nhanh chóng sụp đổ trước sức tấn công đa dạng của Sporting. Francisco Trincao khép lại hiệp một bằng cú sút chân trái tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 3-0.

Sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp diễn. Mangas hoàn tất cú đúp sau pha căng ngang của Georgios Vagiannidis. Chưa dừng lại ở đây, cầu thủ trẻ Geovany Quenda để lại dấu ấn khi vào sân từ phút 57. Anh hai đường kiến tạo liên tiếp giúp Suarez và Trincco ghi thêm bàn, ấn định chiến thắng 6-0.

Hàng công Sporting cho thấy họ không hề bị phụ thuộc vào Gyokeres khi tiền đạo người Thụy Điển gia nhập Arsenal hè này. Suarez hòa nhập nhanh, Trincao chơi bùng nổ, còn Mangas đem lại sự tươi mới ở hành lang trái.

Với 42.000 khán giả phủ kín khán đài, "Sư tử xanh" trình diễn thứ bóng đá rực lửa, giàu tốc độ và tính kết nối, qua đó hứa hẹn tiếp tục là ứng viên số một trong cuộc đua vô địch mùa 2025/26.

Trong khi Benfica, Porto hay Braga đều tăng cường lực lượng mạnh mẽ, màn hủy diệt 6-0 là thông điệp rõ ràng rằng Sporting không Gyokeres vẫn là tập thể cực kỳ đáng gờm. Ở trận ra quân mùa giải hôm 9/8, họ cũng thắng dễ Casa Pia 2-0.