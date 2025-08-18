Thảm họa Gyokeres

Tối 17/8 (giờ Hà Nội), màn trình diễn của Viktor Gyokeres trong trận ra mắt Premier League gặp MU khiến không ít CĐV Arsenal thất vọng.

Gyokeres có màn chào sân Premier League dưới sức.

Bản hợp đồng 63,5 triệu bảng từ Sporting Lisbon được HLV Mikel Arteta tin tưởng đá chính trên hàng công tại Old Trafford. Tuy nhiên, tân binh số 14 lại có màn trình diễn nhạt nhòa trong chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công bằng đầu của Riccardo Calafiori sau quả phạt góc của Declan Rice.

Gyokeres chỉ trụ được 60 phút trước khi nhường chỗ cho Kai Havertz. Suốt thời gian trên sân, anh không tung nổi một cú sút nào, điều chưa từng xảy ra kể từ thời còn khoác áo Coventry.

Theo SofaScore, tiền đạo 27 tuổi chạy quãng đường 7,8 km, thực hiện 12 pha bứt tốc với tốc độ tối đa 31,4 km/h. Nhưng anh chỉ có 21 lần chạm bóng (3 trong vòng cấm), mất bóng tới 11 lần, chuyền chính xác 4/9 lần và không tạo nổi cơ hội nào cho đồng đội. Khi tranh chấp, Gyokeres thắng 2 lần dưới đất nhưng chỉ 1/6 lần trên không.

Nhiều CĐV cho rằng Arsenal chưa khai thác đúng điểm mạnh của anh ở những pha bóng xẻ nách hàng thủ. Dù vậy, một tình huống hiếm hoi được trao cơ hội, Gyokeres lại khống chế lỗi và phạm lỗi sau đó.

Cựu tiền đạo Liverpool, Daniel Sturridge, nhận định trên Sky Sports: "Arsenal quen với mẫu tiền đạo như Havertz, khác hoàn toàn Gyokeres. Cả đội cần thời gian để hiểu lối chạy của cậu ấy, nhưng bản thân Gyokeres cũng phải thay đổi để hòa hợp với tập thể. Đó là quá trình huấn luyện, trò chuyện cá nhân và kiên nhẫn".

Gia nhập Arsenal muộn trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, Gyokeres vẫn còn thời gian để thích nghi. Anh sẽ có cơ hội ghi dấu ấn khi "Pháo thủ" tiếp Leeds United trên sân Emirates ngày 23/8 tới.