Henry cảnh báo Gyokeres

Huyền thoại Arsenal, Thierry Henry chia sẻ quan điểm về Viktor Gyokeres, tân binh trị giá 64 triệu bảng của "Pháo thủ".

Gyokeres được kỳ vọng giúp Arsenal giải cơn khát danh hiệu.

Gyokeres tới Bắc London với bản lý lịch ấn tượng, ghi 97 bàn và 28 kiến tạo chỉ sau hai mùa ở Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Henry nhắc nhở rằng Premier League là môi trường hoàn toàn khác, khắc nghiệt hơn nhiều so với Liga Portugal.

"Titi" nhắc lại rằng Gyokeres từng thi đấu tại Anh, nhưng chỉ có 8 lần ra sân trong 4 mùa ở Brighton trước khi bị đẩy đi cho mượn. Dù vậy, khoảng thời gian ở Coventry City giúp anh chứng minh khả năng săn bàn đáng nể.

“Bạn có thể thấy đây là một chàng trai trải qua giai đoạn khó khăn và vượt qua nó", Henry nói. “Cậu ấy tự tin hơn, chăm sóc bản thân tốt hơn, thay đổi thể chất và trở thành một sát thủ trong vùng cấm. Số liệu không biết nói dối và Arsenal là đội tạo ra nhiều cơ hội, nên đây có thể là sự kết hợp hoàn hảo.”

Henry cũng kêu gọi sự kiên nhẫn: “Điều khó chịu hiện nay là mọi người muốn cầu thủ ghi bàn ngay lập tức, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra. Hãy để cậu ấy thể hiện trước khi đánh giá. Tôi hy vọng Gyokeres sẽ giúp Arsenal vô địch, nhưng một mình cậu ấy ấy không thể làm được. Các mắt xích xung quanh cũng phải chơi tốt".

Gyokeres vừa ghi dấu ấn khi lập công giúp Arsenal thắng Athletic Bilbao 3-0 ở Emirates Cup. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2021/22, Arsenal sở hữu một trung phong hàng đầu, sau Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette. Kỳ vọng là rất lớn, nhưng như lời Henry, thành công sẽ chỉ đến nếu cả tập thể Arsenal cùng bước lên một tầm cao mới.