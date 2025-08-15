Onana tái xuất ở đại chiến Arsenal

Andre Onana nhiều khả năng trở lại đội hình chính của Manchester United trong trận gặp Arsenal tại vòng 1 Premier League 2025/26 vào ngày 17/8.

Onana sắp tái xuất. Ảnh: Reuters.

ESPN cho biết quyết định cuối cùng phụ thuộc vào HLV Ruben Amorim, khi Onana cho thấy tín hiệu tích cực và đủ thể lực để trở lại bắt chính cho MU. Trước đó, thủ thành người Cameroon đã vắng mặt trong toàn bộ trận đấu tiền mùa giải của "Quỷ đỏ" do chấn thương gân kheo.

Trong thời gian Onana vắng mặt, hai thủ môn dự bị là Altay Bayindir và Tom Heaton chia sẻ trách nhiệm bắt chính cho MU trong các trận giao hữu với Leeds United, West Ham, Bournemouth, Everton và Fiorentina. Bayindir đã bắt chính trong hai trận giao hữu gần nhất với Everton tại Atlanta và Fiorentina tại Old Trafford.

Trong chuyến du đấu tại Mỹ, Onana tập luyện cùng các HLV nhưng không thi đấu phút nào. Trong 10 ngày qua, anh đã tăng cường cường độ tập luyện và hiện đã đủ sức để cạnh tranh vị trí bắt chính trước Arsenal.

Đội ngũ của Amorim dự kiến đánh giá thể lực và sự chuẩn bị của Onana trong 48 giờ tới trước khi đưa ra quyết định về việc có chọn anh ra sân trước Arsenal hay tiếp tục tin tưởng vào Bayindir.

Trong khi đó, Onana tỏ ra tự tin rằng anh sẽ tiếp tục gắn bó với MU trong mùa giải này. Dù có nhiều tin đồn liên quan đến các thủ môn khác như Gianluigi Donnarumma hay Emiliano Martínez trong kỳ chuyển nhượng hè này, Onana vẫn tôn trọng hợp đồng với "Quỷ đỏ" và chọn ở lại để cạnh tranh.

Tân binh Sesko của MU đáng sợ tới mức nào? Benjamin Sesko, cao 1,95 mét, ghi 21 bàn mùa 2024/25 cho RB Leipzig. Tốc độ và khả năng không chiến giúp anh trở thành mũi nhọn lý tưởng cho lối chơi phản công.