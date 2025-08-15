MU nhận được đề nghị chính thức cho Sancho

AS Roma gửi đề nghị đầu tiên tới MU để chiêu mộ Jadon Sancho trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

MU đang tìm cách bán đứt Sancho trong hè này.

Theo BBC Sport, Roma gửi lời đề nghị chính thức tới Old Trafford và đang được MU xem xét. Trong khi đó, The Times tiết lộ Sancho nhiều khả năng ra đi dưới dạng cho mượn.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận: “Roma gửi đề nghị chính thức cho MU để ký hợp đồng với Sancho. Lời đề nghị gồm phương án mua đứt với giá 23 triệu euro hoặc hỏi mượn kèm điều khoản mua đứt. Quyết định phụ thuộc vào MU và phía Sancho. Roma đang liên hệ với cả Sancho và người đại diện".

Sancho hiện không nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Sau thời gian cho mượn ở Chelsea mùa trước, cầu thủ 25 tuổi trở lại MU nhưng chỉ còn hợp đồng đến tháng 6/2026. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" muốn bán sớm để thu tiền, tránh mất trắng.

Trước đó, Juventus từng đạt thỏa thuận cá nhân với Sancho nhưng chuyển hướng sang mục tiêu khác. Besiktas, Inter và Borussia Dortmund cũng bày tỏ sự quan tâm, nhưng Roma mới là đội hành động mạnh mẽ nhất lúc này.

Sancho có thể chơi ở cả hai cánh trong sơ đồ tấn công ba người, phù hợp với chiến thuật của HLV Gian Piero Gasperini. MU ban đầu định giá anh ở mức 25 triệu euro, nhưng mức phí bị nhiều CLB cho là quá cao với một cầu thủ còn chưa đầy hai năm hợp đồng và mất vị trí ở đội bóng chủ quản.