Bến đỗ bất ngờ của Sancho

Người hâm mộ Besiktas kêu gọi tiền vệ Jadon Sancho gia nhập đội bóng ngay trong mùa hè này.

Sancho kỳ vọng mau chóng rời MU. Ảnh: Reuters.

Bài đăng mới nhất của Sancho trên trang cá nhân thu hút hơn 5 triệu lượt bình luận, đa phần đến từ các CĐV Besiktas. Nhiều người muốn Sancho mau chóng đến Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu và tái hợp HLV Ole Gunnar Solskjaer tại Besiktas.

Chủ tịch Besiktas, Serdal Adali, cũng bày tỏ mong muốn có được Sancho. Ông nói với Turkiye Today: “Tương tự cộng đồng người hâm mộ, tôi cũng muốn có cậu ấy. Điều quan trọng không chỉ là mong muốn của chúng tôi mà còn là liệu Sancho có muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Chúng tôi có ngân sách, và sẽ làm mọi cách để đưa cậu ấy về".

Suốt 2 tháng qua, Sancho chưa thể tìm bến đỗ mới dù được MU "bật đèn xanh" cho phép rời đi. Dortmund là đội gần nhất tiếp cận Sancho, nhưng đại diện Bundesliga còn băn khoăn vì mức lương lên đến 16 triệu euro/mùa tại MU.

Năm 2021, MU chi đậm để đưa Sancho trở lại nước Anh, nhưng giấc mơ Premier League sớm biến thành ác mộng. Dù được HLV Solskjaer trao cơ hội, tiền vệ người Anh không thể thích nghi với đội bóng mới. Trong những năm qua, Sancho chỉ ghi được 12 bàn sau 82 trận trước khi bị loại khỏi đội một.

Sancho đang hy vọng rằng tương lai của mình sẽ được giải quyết sớm, khi các giải đấu trong nước ở châu Âu sắp trở lại vào cuối tuần này. MU sẽ bắt đầu chiến dịch Premier League 2025/26 với trận đấu gặp Arsenal vào ngày 17/8.

Khoảnh khắc Sesko chào sân Old Trafford Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.