Donnarumma đạt thỏa thuận gia nhập Man City

Báo chí Pháp tin rằng Man City là bến đỗ lý tưởng cho Gianluigi Donnarumma ở mùa giải 2025/26.

Donnarumma sắp đến Premier League thi đấu.

Theo L’Equipe, Donnarumma có cuộc trò chuyện với HLV Pep Guardiola và đạt được thỏa thuận cá nhân với Man City trong ít giờ qua. Cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ, khi thủ thành Italy sẵn sàng cho thử thách mới tại Premier League.

Man City được cho là muốn có Donnarumma từ mùa giải trước. Pep Guardiola đánh giá cao kinh nghiệm, thể hình lý tưởng và thành tích ấn tượng của Donnarumma tại UEFA Champions League. Tuyển thủ Italy được xem là mảnh ghép phù hợp cho kế hoạch dài hạn của đội bóng.

Mức giá yêu cầu từ PSG dự kiến vào khoảng 26 triệu bảng. Vấn đề nằm ở mức lương của Donnarumma, khi anh nhận khoảng 250.000 bảng mỗi tuần tại sân Parc des Princes.

Nếu thương vụ chuyển nhượng Ederson sang Galatasaray được hoàn tất trong những ngày tới, Man City có thể đẩy nhanh các cuộc đàm phán chính thức với PSG. Sự rời đi của Ederson chính là bước ngoặt lớn, buộc Man City phải gấp rút tìm người thay thế lý tưởng trong khung gỗ.

Ở mùa hè này, Man City cũng đã mua lại người cũ James Trafford từ Burnley với giá 31 triệu bảng. Ngoài ra, đội chủ sân Etihad cũng chiêu mộ Marcus Bettinelli từ Chelsea để thay thế lão tướng Scott Carson. Tuy nhiên, đây không phải là những sự lựa chọn số một trong khung gỗ của Man City.

Hôm 10/8, Man City vừa có chiến thắng 3-0 trước Palermo ở trận giao hữu cuối cùng của hè này. Đội sẽ ra quân tại Premier League vào ngày 16/8 với chuyến làm khách trên sân của Wolves.

Man City gục ngã trước Al Hilal Sau khi Inter để thua Fluminense, đến lượt Man City nhận thất bại 3-4 trước Al Hilal ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025™ vào sáng 1/7.