Donnarumma xác nhận rời PSG, tố ‘ai đó’ đã quyết định số phận

Gianluigi Donnarumma chính thức xác nhận chia tay Paris Saint-Germain sau bốn năm gắn bó, với 10 danh hiệu lớn, trong đó có chức vô địch Champions League lịch sử.

Donnarumma xác nhận rời PSG.

Thủ môn người Italy, bị HLV Luis Enrique loại khỏi danh sách thi đấu Siêu cúp châu Âu, để lại thông điệp đầy ẩn ý nhắm vào ban lãnh đạo đội bóng. “Ngay từ ngày đầu tới Paris, tôi đã cống hiến hết mình để bảo vệ khung thành PSG. Thế nhưng, ai đó đã quyết định tôi không còn được góp sức cho đội. Tôi thất vọng và chán nản”, Donnarumma viết trên mạng xã hội.

Anh cũng bày tỏ mong muốn được nhìn vào mắt người hâm mộ ở Parc des Princes để nói lời chia tay trọn vẹn, đồng thời tri ân đồng đội - những người anh gọi là “gia đình thứ hai” - vì mọi trận chiến và khoảnh khắc đã chia sẻ.

Chỉ ít phút trước khi thông điệp được đăng, HLV Luis Enrique khẳng định đây là “quyết định 100% cá nhân” của ông nhằm “tìm kiếm một mẫu thủ môn mới” và đã được CLB ủng hộ. Sự xuất hiện của Lucas Chevalier từ Lille với giá 55 triệu euro được xem là dấu chấm hết cho mối quan hệ vốn căng thẳng giữa đôi bên, đặc biệt sau khi đàm phán gia hạn hợp đồng (còn tới năm 2026) đổ vỡ vì bất đồng tài chính.

Người đại diện Enzo Raiola cũng chỉ trích gay gắt PSG, cho rằng CLB “không hề tôn trọng” sau bốn năm gắn bó và tiết lộ Donnarumma từng sẵn sàng giảm lương, nhưng điều khoản bị thay đổi. Ông ám chỉ Premier League là bến đỗ tiềm năng, với Chelsea và Manchester United được cho là những đội sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tài chính.

Với những phát biểu nặng nề từ cả hai phía, cuộc chia tay giữa Donnarumma và PSG khép lại không chỉ như một thương vụ chuyển nhượng, mà còn là hồi kết của một mối quan hệ từng chạm tới đỉnh cao châu Âu nhưng lại tan vỡ trong khúc quanh đầy kịch tính.