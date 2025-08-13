MU ra tối hậu thư cho Antony

Tương lai của Antony tại Manchester United đang nóng hơn bao giờ hết.

Antony muốn trở lại Real Betis.

Theo nguồn tin từ Anh, “Quỷ đỏ” gửi “tối hậu thư” rõ ràng cho cầu thủ chạy cánh người Brazil: hoặc chấp nhận một lời đề nghị chuyển nhượng, hoặc sẽ phải làm bạn với băng ghế dự bị cho tới kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026.

Với Real Betis, Antony vẫn là cái tên then chốt trong kế hoạch nhân sự. Nếu trở lại Benito Villamarin, anh sẽ là bản hợp đồng đình đám nhất mùa hè, nhưng cũng kéo theo khoản chi phí đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bổ sung các vị trí khác như tiền vệ phòng ngự và tiền đạo.

Hiện Betis chiêu mộ 8 tân binh, trong đó Petit được cho mượn sang Mirandes. Họ vẫn còn khoảng trống ở cánh phải - vị trí Antony đảm nhiệm - cùng hai vị trí khác, nhưng mọi động thái sẽ phụ thuộc vào việc MU có “nhả” người hay không.

Chủ tịch Angel Haro thừa nhận tình hình khó đoán: “Tôi vừa lạc quan vừa thận trọng. Betis và cầu thủ đều mong muốn tái hợp, nhưng với Manchester United thì tôi không chắc. Họ đã bỏ ra khoản đầu tư lớn và chắc chắn sẽ cân nhắc mọi phương án trước khi quyết định”.

Betis hiện hài lòng với tiến độ chuyển nhượng, nhưng để hoàn thiện đội hình, họ sẽ phải chờ xem thương vụ Antony kết thúc theo hướng nào - bản hợp đồng bom tấn, hay chỉ là giấc mơ còn dang dở.