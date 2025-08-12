Vụ Antony có bước ngoặt mới

Real Betis đang đẩy mạnh việc chiêu mộ Antony, sau khi CLB La Liga đồng ý quay trở lại bàn đàm phán với Manchester United.

Chấn thương của Isco khiến chiến lược chuyển nhượng của Betis thay đổi.

El Pais cho hay các cuộc đàm phán giữa Betis và đại diện của cầu thủ người Brazil đang diễn ra khẩn trương, đồng thời đại diện La Liga cởi mở hơn về việc đáp ứng các điều khoản từ Manchester United.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Isco, tiền vệ trụ cột của Real Betis, vừa gặp chấn thương nặng. Trước đó, Betis đánh giá cao chuyên môn của Antony. Tuy nhiên, CLB La Liga vẫn kiên quyết với lời đề nghị hỏi mượn kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa sau.

Đây là phương án không được MU ủng hộ. "Quỷ đỏ" muốn bán đứt Antony với giá khoảng 30-40 triệu euro ngay trong hè này. Trong khi đó, Betis lại chậm chạp trong việc đưa ra đề nghị mới gửi đến "Quỷ đỏ".

Song, chấn thương của ngôi sao quan trọng bậc nhất trên hàng công Betis, Isco, khiến mọi thứ với CLB La Liga thay đổi. Isco gặp vấn đề trong trận giao hữu tiền mùa giải với Malaga, dẫn đến việc phải rời sân bằng nạng và băng bó mắt cá chân.

Kết quả xét nghiệm xác nhận cựu sao Real Madrid gãy xương mác và nghỉ thi đấu khoảng ba tháng. Sự vắng mặt của Isco là tổn thất lớn cho Betis, đặc biệt khi đội bóng đang chuẩn bị cho mùa giải La Liga 2025/26 với trận mở màn gặp Villarreal vào ngày 17/8.

Ban lãnh đạo Betis, dưới sự dẫn dắt của HLV Manuel Pellegrini, đang gấp rút tìm người thay thế. Và Antony sẽ là một trong những lựa chọn để lấp chỗ trống Isco để lại.