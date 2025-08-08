Lối thoát mới cho Antony

Benfica là đội bóng mới nhất quan tâm đến trường hợp của tiền đạo Antony.

Antony vẫn chưa thể rời MU. Ảnh: Reuters.

Goal cho biết Benfica sẵn sàng mượn Antony kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa sau. Tuy nhiên, MU chưa ưng ý với đề nghị này khi muốn bán đứt tiền đạo người Brazil. Theo Mais Futebol, các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn đang diễn ra. Câu lạc bộ thành Manchester kỳ vọng thu về khoảng 40 triệu euro nếu bán Antony, nhưng con số này khiến nhiều CLB chùn chân.

Trước đó, MU vẫn đang chờ đợi Real Betis, đội tỏ ra hứng thú với Antony nhưng cũng chỉ muốn mượn thay vì mua đứt. Betis đem về hàng loạt tân binh trong mùa hè này nhưng từ chối chi đậm để hoàn tất thương vụ Antony suốt thời gian qua.

HLV Ruben Amorim không coi Antony là một phần trong kế hoạch của mình cho mùa giải 2025/26. Trong khi tiền đạo người Brazil lại rất muốn trở lại Betis thi đấu. Anh từ chối nhiều lời mời từ các đội bóng khác để đạt ước nguyện.

Marca nhận định Betis có lý do để tự tin trong thương vụ này khi họ biết Antony không muốn đến đội nào khác. Sự trì hoãn trên bàn đàm phán trong thời gian qua cho thấy Betis không vội vàng.

Nhiều tờ báo Tây Ban Nha cũng cho rằng đội bóng của HLV Manuel Pellegrini sẵn lòng chuyển sang phương án mua Pablo Fornals hoặc Pablo Garcia nếu cuộc đàm phán với MU không thành công. Giữa hai đội lúc này là cuộc chiến tâm lý trên bàn đàm phán. Tương lai của Antony có thể được định đoạt vào những ngày cuối của chợ hè.

