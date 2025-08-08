Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo chê giải Bồ Đào Nha kém Saudi Arabia

  • Thứ sáu, 8/8/2025 05:54 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ngôi sao Cristiano Ronaldo bày tỏ quan điểm về quyết định chuyển đến Saudi Arabia thi đấu của đồng đội Joao Felix.

Ronaldo, với tư cách là một trong những cầu thủ tiên phong gia nhập Saudi Pro League vào năm 2023, cho rằng giải đấu này mang đến cơ hội phát triển cả về chuyên môn lẫn tài chính.

Trong một phát biểu được A Bola trích dẫn sau trận thắng 4-0 của Al Nassr trước Rio Ave rạng sáng 8/8, Ronaldo nhận định: “Việc Joao Felix chọn Saudi Arabia là lựa chọn tốt hơn so với việc thi đấu ở giải vô địch Bồ Đào Nha. Cậu ấy đã đưa ra quyết định đúng đắn”.

Ban đầu, Felix muốn trở lại Benfica để vực dậy sự nghiệp. Benfica thậm chí đạt thỏa thuận với Chelsea để đưa Felix trở lại Lisbon. Tuy nhiên, với sự quan tâm từ Al Nassr - đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ nhờ sự hậu thuẫn từ Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) - mọi thứ thay đổi.

Cựu sao Atletico Madrid sau đó gây tranh cãi khi quyết định rời bỏ châu Âu để sang Saudi Arabia thi đấu. Jen Mendelewitsch, đại diện của FIFA, chỉ trích Felix ham tiền khi chọn Al Nassr thay vì Benfica.

Tuy nhiên, Ronaldo nghĩ khác: "Giải Saudi Arabia phát triển tốt và cạnh tranh cao thời gian qua, mọi thứ tốt hơn ở Bồ Đào Nha. Felix đã chọn đúng". Ở tuổi 25, Felix đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Al Nassr, nhận mức lương lên tới 35 triệu euro/mùa.

Đội bóng Saudi Arabia đặt quyết tâm cao trong việc cạnh tranh chức vô địch Saudi Pro League mùa tới, sau khi gia hạn hợp đồng với Cristiano Ronaldo và bổ nhiệm HLV kỳ cựu Jorge Jesus - cũng là một người Bồ Đào Nha, vào ghế nóng.

Al Nassr đang có bước chạy đà hoàn hảo cho mùa giải mới khi thắng liên tục ở các trận giao hữu. Rạng sáng 8/8, Ronaldo ghi 3 bàn trong trận giao hữu thắng 4-0 của Al Nassr trước Rio Ave. Đây là trận đấu Felix cũng đá chính cả trận.

Tường Linh

