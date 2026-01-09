Trực tiếp U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia

Vào lúc 23h30 ngày 9/1 (giờ Hà Nội), U23 Jordan đối đầu U23 Saudi Arabia thuộc lượt trận thứ 2 bảng A VCK U23 châu Á 2026.

U23 Jordan (áo trắng) khả năng cao phải sớm rời giải.

U23 Saudi Arabia bước vào cuộc đối đầu với U23 Jordan trong tâm thế của đội nắm quyền tự quyết, khi chỉ cần thêm một chiến thắng là đủ để sớm giành vé vào vòng trong. Trên sân nhà, thầy trò HLV Luigi Di Biagio hiểu rằng 3 điểm trước đối thủ đang lâm nguy sẽ giúp họ tránh mọi kịch bản rủi ro ở lượt trận cuối.

Dù vậy, màn ra quân của Saudi Arabia trước Kyrgyzstan vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Họ cầm bóng áp đảo, dứt điểm liên tục nhưng lại thiếu sự sắc bén cần thiết. Phải đến phút 88, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà mới ghi được bàn thắng quyết định. Sự phung phí đó là điều Di Biagio buộc phải khắc phục nếu không muốn phải trả giá đắt.

Ở chiều ngược lại, U23 Jordan rơi vào tình thế ngặt nghèo. Thất bại trước U23 Việt Nam không chỉ khiến họ tụt lại về điểm số mà còn bộc lộ nhiều hạn chế trong cách vận hành lối chơi.

Đội bóng Tây Á tỏ ra chậm chạp trong chuyển đổi trạng thái, thiếu sáng tạo ở khu vực trung tuyến và gần như không tạo ra áp lực đủ lớn lên khung thành đối phương. Sau 5 trận gần nhất, Jordan chỉ thắng đúng một lần, phong độ quá nghèo nàn để tạo ra sự tự tin.

U23 Saudi Arabia được đánh giá cao hơn U23 Jordan.

Về mặt lực lượng, cả hai đều có đội hình mạnh nhất. Saudi Arabia trông chờ nhiều vào Radif, trung phong được thiết kế để làm điểm tựa trong hệ thống 4-3-3 giàu kiểm soát. Với Jordan, Al Sakat là mũi nhọn hiếm hoi đủ tốc độ và kỹ năng để gây đột biến trong những pha phản công hiếm hoi.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở cách tiếp cận trận đấu. Saudi Arabia chủ trương đẩy cao đội hình, pressing quyết liệt và tạo ưu thế ở hai biên nhờ các hậu vệ thường xuyên dâng cao.

Ngược lại, Jordan nhiều khả năng lùi sâu, cố gắng giữ khối phòng ngự thấp để hạn chế không gian hoạt động của đối thủ. Tuy nhiên, vấn đề của họ là khả năng thoát pressing và phản công còn quá chậm, dễ bị bóp nghẹt.

Với chất lượng đội hình, lợi thế sân nhà và quyết tâm giải quyết sớm tấm vé đi tiếp, U23 Saudi Arabia được đánh giá vượt trội. Nếu các chân sút cải thiện độ chính xác, một chiến thắng thuyết phục cho đội chủ nhà là kịch bản rất dễ xảy ra, trong khi U23 Jordan có nguy cơ sớm nói lời chia tay giải đấu.