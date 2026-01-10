Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh báo lừa đảo khi theo dõi trận đấu của U23 Việt Nam

  Thứ bảy, 10/1/2026 10:31 (GMT+7)
Một làn sóng lừa đảo xuất hiện trên YouTube thời điểm U23 Việt Nam thi đấu tại VCK U23 châu Á 2026, khi nhiều kênh sử dụng hình ảnh và thông tin gây hiểu lầm để thu hút người xem.

Hình ảnh gây hiểu lầm về trận đấu của U23 Việt Nam.

Không ít khán giả tin rằng họ đang theo dõi các trận U23 Việt Nam gặp U23 Jordan hay U23 Kyrgyzstan theo luồng phát trực tiếp, trong khi thực tế nội dung được phát chỉ là băng ghi hình cũ.

Các kênh này đồng loạt thiết kế thumbnail với chữ "LIVE", thời gian thi đấu trùng khớp lịch chính thức và logo hai đội tuyển, tạo cảm giác đây là luồng phát trực tiếp. Tuy nhiên, khi người xem bấm vào, họ chỉ thấy lại một trận giao hữu diễn ra từ tháng 10/2021, hoặc chỉ hình ảnh động, hoàn toàn không liên quan đến giải đấu đang diễn ra.

Cách dàn dựng này khiến nhiều người, đặc biệt là khán giả không theo dõi thường xuyên, khó phân biệt thật - giả. Việc gắn mác "phát trực tiếp" cùng hàng trăm nghìn lượt xem càng làm tăng mức độ tin cậy giả tạo, giúp các kênh này dễ dàng giữ chân người xem và thu lợi từ quảng cáo.

Theo tìm hiểu, tại thời điểm U23 Việt Nam thi đấu, không có bất kỳ kênh YouTube nào được cấp quyền phát sóng trực tiếp VCK U23 châu Á 2026 trên lãnh thổ Việt Nam. Các nền tảng chính thống đều được công bố trước đó và không bao gồm YouTube.

Chị Thanh Thuỳ chia sẻ với Tri Thức - Znews rằng: "Ba tôi lớn tuổi, thường xuyên mò vào YouTube và mở các kênh này vì tưởng trực tiếp trận đấu của U23 Việt Nam. Khi tôi kiểm tra thì phát hiện hoàn toàn không phải. Cách làm này rất dễ đánh lừa những người lớn tuổi như ba tôi".

Điều này cho thấy người hâm mộ cần kiểm tra kỹ nguồn phát, bản quyền và thông tin kênh trước khi theo dõi, tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò "câu view" ngày càng tinh vi trên môi trường số.

