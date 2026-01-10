Brahim Diaz lập kỳ tích chưa từng có

Bàn thắng của Brahim Diaz trong chiến thắng 2-0 trước Cameroon rạng sáng 10/1 không chỉ đưa Morocco vào bán kết CAN 2025, mà còn giúp tiền vệ này lập cột mốc chưa từng có suốt 57 năm qua.

Brahim Diaz đã ghi 5 bàn tại cúp châu Phi.

Ở trận tứ kết căng thẳng, Morocco gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực của Cameroon. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm thế trận giằng co, Brahim Diaz tạo ra khác biệt. Anh dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho đội bóng Bắc Phi, qua đó giải tỏa sức ép tâm lý cho toàn đội.

Bàn thắng đó cũng giúp Diaz đi vào lịch sử Cúp châu Phi. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong vòng 57 năm ghi bàn ở cả 5 trận đầu tiên của mình tại giải đấu. Chuỗi trận đáng kinh ngạc này biến tiền vệ đang khoác áo Real Madrid thành biểu tượng mới của CAN 2025.

Sau khi có lợi thế, Morocco chơi chắc chắn hơn và tiếp tục kiểm soát thế trận. Cameroon buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ nhưng để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Từ một pha phản công sắc bén, Morocco ghi bàn thắng thứ hai, khép lại chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Vượt qua Cameroon, Morocco hiên ngang tiến vào bán kết. Trong hành trình ấy, dấu ấn Brahim Diaz ngày càng đậm nét.

Từ một ngôi sao được chờ đợi, anh đang dần trở thành nhân vật trung tâm của giải đấu. Chuỗi 5 trận liên tiếp nổ súng không chỉ là con số thống kê, mà là tuyên ngôn mạnh mẽ cho tham vọng vô địch của Morocco tại CAN 2025.