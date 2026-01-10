Cựu cầu thủ Chelsea cận kề cái chết

Cựu cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea, Lamisha Musonda, vừa khiến làng bóng đá bàng hoàng khi công khai tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Musonda trong tình trạng nguy kịch.

Ở tuổi 33, Musonda cho biết anh chỉ còn “vài ngày để sống” sau hơn hai năm âm thầm chiến đấu với một căn bệnh bí ẩn.

Trong bài đăng gây xúc động trên trang cá nhân, Musonda chia sẻ: “Khi nhận ra mình chỉ còn vài ngày để sống, tôi cũng hiểu rằng mình đã có rất nhiều người ở bên cạnh. Tôi sẽ luôn trân trọng những ký ức ấy”, cựu cầu thủ Chelsea viết.

Dòng kết đầy ám ảnh của anh khiến nhiều người nghẹn ngào: “Cuộc sống vốn khắc nghiệt, nhưng khung cảnh thì thật đẹp.”

Musonda sau đó tiếp tục bày tỏ bằng tiếng Pháp, thừa nhận hai năm vừa qua là quãng thời gian rất khó khăn. Anh cho biết sức khỏe ngày càng suy kiệt, buộc phải rời xa mạng xã hội và giờ đây đang trong cuộc chiến sinh tồn.

Musonda thừa nhận "chỉ còn sống được vài ngày".

“Tôi phải đối diện với sự thật rằng tình trạng sức khỏe của mình đang ở mức báo động. Gia đình tôi và tôi vẫn đang chiến đấu, và tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến hơi thở cuối cùng”, Musonda nhấn mạnh.

Thông điệp này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và động viên từ giới cầu thủ. Tiền đạo Romelu Lukaku để lại lời nhắn đầy tình cảm: “Hãy mạnh mẽ lên, Lamisha, chúng tôi luôn ở bên bạn”. Cựu giám đốc Chelsea, Marina Granovskaia, cũng gửi lời chúc Musonda vượt qua nghịch cảnh và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với gia đình anh.

Musonda gia nhập học viện Chelsea năm 2012 từ Anderlecht, từng được đánh giá là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý. Anh tập luyện tại Cobham cùng nhiều gương mặt sau này thành danh như Nathan Aké, Patrick Bamford hay Andreas Christensen. Dù không có cơ hội ra sân cho đội một Chelsea, Musonda vẫn tiếp tục sự nghiệp tại nhiều CLB ở Bỉ, Tây Ban Nha và châu Phi.

Tất cả bàn thắng trận Man City - Chelsea Rạng sáng 5/1, Man City bị Chelsea cầm hòa 1-1 bởi pha lập công ở phút 90+4 thuộc vòng 20 Premier League.