Đưa Solskjaer trở lại là bước lùi nguy hiểm của MU

Trong cơn khủng hoảng kéo dài, Manchester United cần một cú rẽ mới mẻ và dứt khoát, không phải việc quay lại một gương mặt cũ từng khép lại bằng hoài nghi và la ó.

Solskjaer từng có thời gian dẫn dắt MU.

Nếu cái tên Ole Gunnar Solskjaer thực sự được đưa vào danh sách ứng viên cho chiếc ghế tạm quyền tại Manchester United, đó không phải tin tức mang màu sắc hoài niệm, mà là lời cảnh báo. Không phải vì Solskjaer thiếu tình yêu với CLB, càng không phải vì ông không có những khoảnh khắc đáng nhớ tại Old Trafford.

Vấn đề nằm ở chỗ: Solskjaer đại diện cho một chu kỳ đã được trải nghiệm trọn vẹn, được kiểm chứng, và kết thúc bằng sự cạn niềm tin. Trong bối cảnh Manchester United loay hoay tìm lại trật tự, việc quay lại với quá khứ giống như thừa nhận rằng CLB đi hết một vòng tròn, nhưng không tìm được lối ra.

Một triều đại nhiều cảm xúc nhưng thiếu nền móng

Solskjaer xuất hiện lần đầu trên băng ghế huấn luyện Manchester United như một “liều thuốc giải độc” sau thời Jose Mourinho. Ông mang lại nụ cười, sự gần gũi và thứ ngôn ngữ tích cực mà phòng thay đồ khi đó rất cần.

Những chiến thắng liên tiếp, màn ngược dòng trước PSG, hay cảm giác “MU đã trở lại” từng khiến không ít người tin rằng CLB đã tìm đúng người. Nhưng khi cảm xúc lắng xuống, thực tế hiện ra khá phũ phàng.

Manchester United dưới thời Solskjaer không bao giờ thoát khỏi trạng thái chông chênh. Họ có thể thắng lớn trước những đối thủ mạnh, nhưng cũng sụp đổ không báo trước trước các đội yếu hơn.

Đội bóng thiếu bản lĩnh khi đứng trước cơ hội bứt phá, thiếu sự ổn định để duy trì vị thế cạnh tranh, và quan trọng nhất, thiếu một cấu trúc đủ vững để tồn tại khi phong độ đi xuống.

Solskjaer từng nói về “tái thiết văn hóa”, về sự tàn nhẫn cần thiết trong cải tổ. Nhưng trên thực tế, đội hình Manchester United gần như không thay đổi theo đúng tinh thần ấy.

Những cầu thủ bị coi là không còn phù hợp vẫn ở lại. Những vấn đề cũ được che phủ bằng vài chiến thắng, rồi lại lộ ra khi chuỗi trận xấu kéo dài.

Việc Solskjaer rời Old Trafford sau thất bại 1-4 trước Watford không phải bi kịch, mà là hệ quả logic của một quá trình đi đến giới hạn. Những tiếng la ó từ khán đài hôm đó không nhắm vào một con người, mà là sự thất vọng dành cho một dự án không còn thuyết phục.

Quay lại quá khứ không thể tạo ra tương lai

Trong kỷ nguyên mới dưới sự điều hành của Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn Ineos, Manchester United được kỳ vọng sẽ vận hành bằng lý trí và cấu trúc, thay vì cảm xúc và hoài niệm. Nhưng chính giai đoạn vừa qua cho thấy CLB vẫn chưa thoát khỏi quán tính cũ.

Những quyết định thiếu nhất quán, những thay đổi nửa vời khiến đội bóng rơi vào trạng thái lửng lơ. Trong bối cảnh đó, việc cân nhắc đưa Solskjaer trở lại, dù chỉ với vai trò tạm quyền, sẽ gửi đi một thông điệp nguy hiểm: Manchester United không có ý tưởng mới.

Đó không chỉ là câu chuyện chuyên môn, mà còn là vấn đề niềm tin. Một CLB lớn không thể liên tục quay lại những phương án thất bại, chỉ vì chúng từng mang lại cảm giác an toàn.

Solskjaer là người tử tế, là biểu tượng gắn với lịch sử Man United. Nhưng chính điều đó lại trở thành rào cản.

Ông quá quen với môi trường này, quá gắn bó với những mối quan hệ cũ, và vì thế khó có thể thực hiện những quyết định lạnh lùng mà CLB đang cần. Manchester United lúc này cần một người đủ xa quá khứ để không bị níu kéo bởi ký ức đẹp, đủ cứng rắn để áp đặt trật tự mới, và đủ quyền lực để nói “không” khi cần thiết.

Quay lại với Solskjaer không phải là bước đi trung dung, mà là một bước lùi được ngụy trang bằng cảm xúc. Và với một Manchester United tự bắn vào chân mình quá nhiều lần trong thập kỷ qua, đó là canh bạc mà họ không còn quyền được thua thêm một lần nữa.