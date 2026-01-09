HLV Kim Sang-sik lại gây kinh ngạc

HLV Kim Sang-sik tiếp tục duy trì mạch thắng ấn tượng khi dẫn dắt các đội U22/U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik tiếp đà chiến thắng cùng các đội tuyển Việt Nam.

Tối 9/1, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A, VCK U23 châu Á 2026. Với kết quả này, U23 Việt Nam tràn trề hy vọng giành quyền vào vòng knock-out sau hai chiến thắng liên tiếp.

Thành tích trên đồng thời giúp HLV Kim Sang-sik nối dài kỷ lục đáng chú ý cùng bóng đá trẻ Việt Nam. Nếu không tính các giải giao hữu của U22 hoặc U23 (khi HLV người Hàn Quốc trao quyền tạm thời cho trợ lý), ông Kim toàn thắng trong những trận đấu chính thức khi trực tiếp dẫn dắt các đội trẻ Việt Nam.

Cụ thể, tại vòng loại U23 châu Á, giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và hiện tại là VCK U23 châu Á 2026, các đội bóng do HLV Kim dẫn dắt vẫn chưa để thua trận nào. Ở vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam toàn thắng 3 trận, ghi 4 bàn và giành vé dự vòng chung kết một cách thuyết phục.

U23 Việt Nam gây ấn tượng ở các giải gần đây. Ảnh: AFC

Trong hành trình đăng quang U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam lần lượt đánh bại Lào 3-0, Campuchia 2-1, Philippines 2-1 và vượt qua Indonesia 1-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam giành HCV với thành tích hoàn hảo. Đội thắng Lào 2-1 ở trận mở màn, vượt qua Malaysia 2-0 ở lượt trận thứ hai, đánh bại Philippines 2-0 tại bán kết và hạ Thái Lan 3-2 trong hiệp phụ ở trận chung kết (hai đội hòa 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức).

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 2-0 trước Jordan, trước khi tiếp tục đánh bại Kyrgyzstan 2-1. Với những kết quả tích cực này, người hâm mộ kỳ vọng thầy trò HLV Kim sẽ tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.



Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan Đêm 9/1, chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối, mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.