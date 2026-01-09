Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc Đình Bắc bị đối thủ giật băng đội trưởng

  Thứ sáu, 9/1/2026 22:55 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Nguyễn Đình Bắc sau khi vào sân thực hiện pha bứt tốc khiến hậu vệ Kyrgyzstan hoảng loạn, kéo áo và giật luôn băng đội trưởng.

Dinh Bac anh 1

Khoảnh khắc gây chú ý của Đình Bắc khi vào sân.

Phút 83, Lê Văn Thuận cắt bóng bên phần sân nhà và tung ra đường chuyền dài vượt tuyến chuẩn xác, đặt tiền đạo số 7 của U23 Việt Nam vào thế đối mặt trực tiếp với hàng thủ Kyrgyzstan. Ngay khi Đình Bắc tăng tốc, khoảng trống phía trước mở ra rõ rệt. Sự nhanh nhẹn và khả năng bứt phá của anh khiến hậu vệ đối phương lập tức rơi vào thế bị động.

Trong nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn, Arslan Bekberdinov với tay kéo áo tiền đạo Việt Nam. Không dừng lại ở đó, anh còn vô tình giật phăng tấm băng đội trưởng trên tay Đình Bắc, khiến dải băng màu nổi bật rơi khỏi vị trí quen thuộc.

Hình ảnh ấy lập tức thu hút ống kính truyền hình. Một cầu thủ Việt Nam đang lao đi trong thế phản công nguy hiểm, còn phía sau là đối thủ vừa phạm lỗi vừa kéo theo cả biểu tượng thủ lĩnh của đội. Điều đó cho thấy sự bất lực của hàng thủ Kyrgyzstan trước tốc độ và sự quyết liệt của Đình Bắc.

Trọng tài nhanh chóng cắt còi, cho U23 Việt Nam hưởng một quả đá phạt, đồng thời rút thẻ vàng dành cho Bekberdinov. Tuy nhiên, người hâm mộ nhận định lẽ ra trọng tài nên cho U23 Việt Nam được hưởng phép lợi thế.

Khép lại 90 phút, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan. Kết quả này giúp thầy trò Kim Sang-sik có 6 điểm sau hai lượt trận bảng A, VCK U23 châu Á.

