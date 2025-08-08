Sự xuất hiện của Rodrigo De Paul tại Inter Miami đang tạo nên một hiệu ứng lan rộng trong MLS, củng cố vị thế của đội bóng bang Florida như người dẫn đầu trong chiến lược chiêu mộ các ngôi sao châu Âu.

Dưới mô hình này, Inter Miami không chỉ gia tăng tính cạnh tranh trên sân cỏ mà còn nâng tầm giải đấu về mặt hình ảnh và sức hút thị trường.

Gia nhập từ Atletico Madrid, De Paul nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt ở tuyến giữa Inter Miami. Anh ghi bàn, kiến tạo và duy trì phong độ ổn định ở Leagues Cup - giải đấu đầu tiên của anh tại Bắc Mỹ.

Dù không đình đám như Messi hay Luis Suarez, tiền vệ người Argentina vẫn chứng minh được giá trị chuyên môn, đồng thời tiếp tục chuỗi những bản hợp đồng hiệu quả của Inter Miami sau Matuidi và Gonzalo Higuain.

Đáng chú ý, MLS hiện sở hữu năm nhà vô địch World Cup - con số cao nhất từ trước đến nay - vượt qua giai đoạn 2015–2017 với các tên tuổi như Pirlo, Kaka hay Schweinsteiger. Inter Miami, dù mới thành lập năm 2020, đang đóng vai trò trung tâm trong sự chuyển mình này.

Tầm ảnh hưởng của Inter Miami không chỉ giới hạn trên sân cỏ. Sự hiện diện thường xuyên của các ngôi sao như LeBron James, DJ Khaled hay Serena Williams tại sân Chase cho thấy bóng đá đã trở thành một phần của văn hóa giải trí Mỹ. Đồng thời, hàng loạt thương hiệu lớn như Apple, Audi, Red Bull và Adidas cũng xem đây là cơ hội đầu tư dài hạn vào một CLB đang vươn tầm.

Trước sức hút từ Inter Miami, các đối thủ trong MLS cũng không đứng yên. LAFC vừa hoàn tất thương vụ chiêu mộ Heung-min Son, mở ra cánh cửa cho thị trường châu Á. Vancouver Whitecaps cũng tạo tiếng vang khi đưa Thomas Müller về giải đấu. Các cầu thủ trẻ như Steven Alzate (Atlanta United) hay Nicolás Mercau (New York City FC) cho thấy MLS đang trở thành điểm đến không chỉ cho những cái tên lớn tuổi mà còn cho các tài năng từng thử sức ở châu Âu.

Hiệu ứng De Paul có thể chỉ mới bắt đầu, nhưng nó đang góp phần định hình một MLS nhiều tham vọng hơn - nơi bóng đá không chỉ là trò chơi, mà còn là chiến lược toàn diện để định vị trên bản đồ thể thao toàn cầu.