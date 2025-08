Pogba tạo nên cơn sốt

Người hâm mộ AS Monaco đổ xô đến cửa hàng chính thức của câu lạc bộ để mua những chiếc áo đấu mới mang tên Paul Pogba.

Pogba giúp nâng cao hình ảnh và doanh thu của câu lạc bộ AS Monaco.

Theo Monaco Tribune, doanh số bán áo đấu của AS Monaco tăng mạnh kể từ khi Pogba và Fati gia nhập. Pogba, người ký hợp đồng hai năm với mức lương ước tính 4 triệu euro mỗi mùa, trở thành tâm điểm chú ý. Hơn một nửa số áo đấu AS Monaco bán ra mùa hè này được in tên Pogba.

Sự hiện diện của cựu tiền vệ Manchester United giúp Monaco phát triển đáng kể trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh thể thao. Một CĐV Monaco chia sẻ: “Tôi thấy chiếc áo đấu sân khách mới và nghĩ rằng nó trông rất tuyệt. Việc Pogba ký hợp đồng với CLB khiến tôi phải mua nó bằng được”.

Một vài du khách thừa nhận rằng họ không phải người hâm mộ Monaco nhưng không thể cưỡng lại việc mua áo đấu có in tên Pogba khi thăm thú xứ Công quốc. Ngoài Pogba, sự xuất hiện của Ansu Fati cũng giúp doanh số bán áo đấu của AS Monaco tăng vọt.

Một CĐV người Pháp, vốn là fan của Barcelona, cho biết: “Tôi đến Monaco chỉ để mua áo Fati. Cậu ấy là thần tượng của tôi”. Hồi tháng trước, Pogba ký hợp đồng hai năm với Monaco. Anh thậm chí bật khóc nức nở sau khi ký bản hợp đồng với CLB Ligue 1.

Theo L'Equipe, Pogba sẽ nhận mức lương thấp hơn nhiều so với những gì anh từng kiếm được tại Juventus hay Manchester United. Mục tiêu của Pogba là lấy lại phong độ tốt nhất và giành một vị trí ở đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh World Cup 2026 đang cận kề.

