Ông Wenger đã đúng về bóng đá Nhật Bản

Bóng đá Anh đang mở ra một chương mới trong hành trình tìm kiếm tài năng, với điểm đến không còn bó hẹp ở Nam Mỹ hay châu Âu lục địa mà hướng mạnh về châu Á - nơi đang sản sinh ra những cầu thủ vừa kỹ thuật, vừa giàu khát vọng và đặc biệt là có mức phí “dễ chịu” hơn nhiều so với thị trường truyền thống.

Tottenham và Newcastle là hai CLB tiên phong trong trào lưu này. Mùa hè vừa qua, Spurs khiến thị trường chú ý khi mang về Kota Takai - trung vệ 20 tuổi được ví như “Van Dijk của Nhật Bản” - chỉ với giá chưa đến 6 triệu bảng.

Cùng thời điểm, Newcastle nhanh chóng hoàn tất thương vụ chiêu mộ Park Seung-soo từ Suwon Bluewings. Những thương vụ này không còn đơn thuần là thử nghiệm mà đã trở thành lựa chọn chiến lược.

Năm 2013, Arsene Wenger từng tiên đoán rằng Nhật Bản sẽ trở thành “mỏ vàng” nhân tài của bóng đá thế giới. Thời điểm ấy, không nhiều người tin vào tầm nhìn của ông.

Thế nhưng, giờ đây những lời Wenger nói đã thành hiện thực. Bóng đá Nhật và Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn bùng nổ, không chỉ khẳng định tên tuổi ở World Cup mà còn liên tục sản sinh những ngôi sao tiệm cận đẳng cấp châu Âu.

Kaoru Mitoma (Brighton) là ví dụ điển hình - một cầu thủ nhanh, giàu đột biến và cực kỳ thông minh chiến thuật. Anh là minh chứng sống cho sự tiến bộ vượt bậc của hệ thống đào tạo trẻ Nhật Bản.

Khi đội trưởng Wataru Endo (Liverpool) công khai tuyên bố “đã đến lúc nói về mục tiêu vô địch World Cup”, đó không còn là phát ngôn sáo rỗng. Nhật Bản giờ không chỉ tham dự giải đấu lớn, họ đặt mục tiêu vươn tới bán kết năm 2030 và xa hơn là lên ngôi vào giữa thế kỷ.

Premier League, với tốc độ và sự khốc liệt, từng bị xem là “vùng đất khó sống” với cầu thủ châu Á. Nhưng bóng đá Anh đang thay đổi. Lối chơi kỹ thuật hơn, đòi hỏi tính chiến thuật và khả năng thích ứng - những yếu tố vốn là thế mạnh của cầu thủ Nhật, Hàn.

Eddy Bosnar - cựu cầu thủ từng thi đấu tại cả Nhật và Hàn - nhận định: “Bóng đá Anh giờ phù hợp với cầu thủ Nhật hơn bao giờ hết. Họ không chỉ khéo léo mà còn cực kỳ chăm chỉ và luôn sẵn sàng học hỏi”. Chính sự tiến bộ ấy khiến Championship hiện có tới 9 cầu thủ Nhật - một con số vượt xa nhiều quốc gia châu Âu truyền thống.

Trong bối cảnh giá trị cầu thủ châu Âu tăng chóng mặt, việc “đánh bắt xa bờ” ở châu Á trở nên hợp lý hơn. Takai - cầu thủ đắt giá nhất lịch sử J.League - vẫn có mức phí chỉ bằng một phần nhỏ của những trung vệ tầm trung ở châu Âu. Với mức đầu tư hợp lý và tiềm năng phát triển, rủi ro tài chính cho các CLB Anh gần như bằng không.

Người Nhật còn có triết lý xuất khẩu cầu thủ rõ ràng: họ muốn ngôi sao trẻ được ra nước ngoài để nâng tầm bóng đá quốc gia, thay vì giữ chân ở J.League. Điều này tương tự chiến lược của Croatia - quốc gia nổi tiếng về việc “bán cầu thủ để trưởng thành và hưởng lợi từ lần chuyển nhượng thứ hai”.

Nếu Nhật Bản là câu chuyện của tầm nhìn và hệ thống đào tạo bài bản, thì Hàn Quốc là câu chuyện của những “người tiên phong” như Park Ji-sung. Khi gia nhập Manchester United năm 2005, Park không chỉ là cầu thủ châu Á đầu tiên thành công vang dội tại Old Trafford, mà còn mở ra cánh cửa Premier League cho hàng loạt thế hệ sau.

Hiện tại, Hàn Quốc tiếp tục sản sinh những tài năng như Jeon Jin-woo, người đang được các CLB Championship săn đón. Dù Jeonbuk Motors giữ chân anh để chạy đua vô địch, xu hướng cầu thủ Hàn tiến ra châu Âu là điều tất yếu.

Có thể hiện tại, cầu thủ Nhật và Hàn vẫn bị đánh giá thấp về giá trị chuyển nhượng so với thực lực. Nhưng với sự bùng nổ của các ngôi sao như Mitoma hay Son Heung-min, chắc chắn mức phí sẽ sớm leo thang. Đây là thời điểm mà các CLB Anh “mua rẻ được chất”, nhưng cánh cửa này sẽ không mở mãi.

Thế giới từng mỉa mai rằng những bản hợp đồng châu Á chỉ nhằm bán áo đấu. Giờ đây, nhận định ấy đã lỗi thời. Nhật Bản và Hàn Quốc không còn là “thị trường thương mại” mà thực sự là những nguồn cung cầu thủ chất lượng, đủ sức thay đổi cuộc chơi tại Premier League.

Sự trỗi dậy của châu Á trong bóng đá không còn là câu chuyện của tương lai mà đã hiển hiện trước mắt. Với sự khôn ngoan trong chiến lược chuyển nhượng, Tottenham, Newcastle và nhiều CLB Anh khác đang khai phá một “vùng đất vàng” mà Wenger từng tiên đoán từ hơn một thập kỷ trước.

Và nếu không tận dụng thời điểm này, có lẽ họ sẽ phải trả giá đắt khi châu Á thực sự trở thành cường quốc bóng đá trong vài năm tới.

