HLV Spurs cứng rắn, Bissouma trả giá

HLV Thomas Frank gửi thông điệp cứng rắn ngay trong mùa hè đầu tiên dẫn dắt Tottenham, khi quyết định gạch tên tiền vệ Yves Bissouma khỏi chuyến làm khách PSG ở trận Siêu cúp châu Âu vì thói quen đi muộn nhiều lần.

Thomas Frank mạnh tay kỷ luật, loại Bissouma khỏi trận Siêu cúp châu Âu.

“Bissouma không đi cùng đội vì lý do kỷ luật. Cậu ấy đã đi muộn quá nhiều lần và lần gần nhất là giọt nước tràn ly. Bạn phải dành cho cầu thủ sự yêu thương, nhưng cũng cần đặt ra yêu cầu và có hình phạt khi cần”, Frank nhấn mạnh sau khi đặt chân đến Udine, nơi Spurs chuẩn bị cho trận ra mắt tại Siêu cúp châu Âu vào rạng sáng 14/8.

Dù khẳng định án phạt chỉ áp dụng cho trận này, Frank vô tình đẩy tương lai của Bissouma vào vùng nghi vấn. Tiền vệ người Mali bước vào năm cuối hợp đồng mà chưa có dấu hiệu gia hạn, sau ba mùa giải đầy biến động ở Spurs - từ án phạt nội bộ vì hít khí cười tới những lời chê bai của HLV Ange Postecoglou về thái độ thi đấu.

HLV Frank cũng không xem nhẹ Siêu cúp, gọi đây là “cơ hội lớn hơn cả áp lực” để tiếp nối danh hiệu Europa League bằng chiến thắng trước nhà vô địch Champions League. Song, ông vẫn đối mặt cơn đau đầu nhân sự khi James Maddison và Dejan Kulusevski chấn thương dài hạn. Tin tích cực là Dominic Solanke bình phục chấn thương mắt cá và sẵn sàng vào sân từ ghế dự bị, trong khi Destiny Udogie cũng tái xuất sau vấn đề đầu gối.

Song song với chuẩn bị cho trận đấu, Tottenham vẫn ráo riết bổ sung lực lượng. Mục tiêu hàng đầu là Eberechi Eze của Crystal Palace - thương vụ mà họ đang cạnh tranh trực tiếp với Arsenal. Frank từ chối tiết lộ tiến trình đàm phán, chỉ khẳng định: “Tôi sẽ chỉ nói khi mọi thứ xong xuôi”.

Tottenham của Frank vì thế bước vào trận Siêu cúp không chỉ với mục tiêu danh hiệu, mà còn để khẳng định một triết lý mới: kỷ luật là nền tảng, và không ai được đứng ngoài quy tắc.