Barcelona sẵn sàng thanh lý Olmo

Barcelona gây bất ngờ trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè khi quyết định sẵn sàng bán Dani Olmo.

Olmo nguy cơ phải rời Barcelona.

Theo Defensa Central, tiền vệ tấn công người Tây Ban Nha, từng được kỳ vọng trở thành nhân tố sáng tạo chủ chốt, nay đã mất vị trí đá chính và không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Hansi Flick.

Nguyên nhân chính đến từ chuỗi chấn thương liên tục khiến Olmo chưa bao giờ duy trì được phong độ cao kể từ khi trở lại từ RB Leipzig. Trong khi đó, Fermin Lopez có giai đoạn tiền mùa giải rực sáng, đủ để giành suất đá chính ngay từ đầu mùa.

Sự xuất hiện của những phương án khác như Raphinha ở vai trò sáng tạo, Gavi ở vị trí tiền vệ tấn công, và sự bổ sung mang tên Marcus Rashford cho cánh trái khiến không gian dành cho Olmo bị thu hẹp đáng kể.

Về mặt tài chính, Barcelona đang cần một thương vụ bán cầu thủ lớn để vừa tuân thủ giới hạn tài chính của La Liga vừa có ngân sách cho những bản hợp đồng mới. Việc bán Dani Olmo với mức giá gần 60 triệu euro được xem là giải pháp khả thi, nhất là khi hợp đồng của anh còn đến năm 2030, giúp CLB giữ thế chủ động trên bàn đàm phán.

Phong độ của Olmo tại Barcelona vẫn chưa đạt kỳ vọng: 39 trận, 12 bàn thắng và 7 kiến tạo. Dù cầu thủ 27 tuổi có kỹ thuật cá nhân xuất sắc, thể lực thiếu ổn định khiến anh không nằm trong danh sách ưu tiên của HLV Flick.

Tottenham hiện là đội dẫn đầu cuộc đua tại Premier League, trong khi Saudi Pro League cũng sẵn sàng đưa ra đề nghị hấp dẫn. Nếu ra đi, Olmo sẽ để lại khoảng trống về mặt sáng tạo, nhưng đồng thời giúp Barcelona giải tỏa áp lực tài chính và chuẩn bị cho mục tiêu lớn hơn: tìm người kế thừa Robert Lewandowski trong tương lai gần.