Sancho sẵn sàng ngồi chơi tới hết mùa ở MU

Việc tìm bến đỗ mới cho Jadon Sancho trong mùa hè này đang trở thành bài toán nan giải đối với MU.

MU chưa thể chốt bến đỗ mới cho Sancho.

Jadon Sancho tiếp tục rơi vào thế bế tắc khi thị trường chuyển nhượng châu Âu sắp khép lại. Mức lương 250.000 bảng/tuần, được ký từ năm 2021, trở thành rào cản lớn khiến nhiều CLB chùn bước.

Theo nhà báo Graeme Bailey, Juventus và Dortmund đều muốn đưa Sancho về, nhưng cầu thủ người Anh kiên quyết giữ nguyên yêu cầu đãi ngộ. Anh thậm chí sẵn sàng ngồi ngoài đến tháng 1/2026, hoặc lâu hơn, nếu không đạt được thỏa thuận cá nhân. Trước đó, Sancho từng từ chối giảm lương để gia nhập Chelsea và bỏ qua cơ hội sang Napoli với lý do tương tự.

Juventus tin thương vụ khả thi nếu bán Nico Gonzalez, song MU sẽ phải chấp nhận trả một phần lương, ngay cả khi cho mượn. Dortmund cũng đang đàm phán, nhưng tình hình tài chính buộc "Quỷ đỏ" cân nhắc kỹ. Besiktas bày tỏ ý định tái hợp học trò cũ, song Chủ tịch Serdal Adali thừa nhận Sancho có xu hướng ưu tiên các CLB dự Champions League.

Mùa trước, Sancho khoác áo Chelsea theo dạng cho mượn, ghi một bàn trong trận chung kết Conference League giúp “The Blues” hạ Real Betis. Tuy nhiên, đội bóng thành London quyết định không mua đứt, chấp nhận trả MU khoản phạt 5 triệu bảng.

Trở lại Old Trafford, Sancho bị HLV Ruben Amorim loại khỏi đội hình chính và phải tập riêng tại Carrington. Trong khi Marcus Rashford đã sang Barcelona và Alejandro Garnacho chuẩn bị gia nhập Chelsea, tương lai của Sancho vẫn là dấu hỏi lớn.