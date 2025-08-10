MU gây bất ngờ với Sancho

Người hâm mộ MU tỏ ra bối rối khi phát hiện cái tên Jadon Sancho xuất hiện trong phòng thay đồ mới của đội bóng tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Sancho có tủ riêng trong phòng thay đồ nhưng không hiển thị số áo.

Trong buổi tham quan của Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo MU, chiếc tủ có ghi tên Jadon Sancho bất ngờ xuất hiện ở một góc phòng thay đồ. Đáng chú ý, đây là chiếc tủ duy nhất không có số áo trong căn phòng trị giá 50 triệu bảng mới được MU nâng cấp.

Sancho hiện thuộc nhóm cầu thủ không còn trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim, cùng Alejandro Garnacho, Antony và Tyrell Malacia. Bộ tứ này bị tách khỏi đội một kể từ khi "Quỷ đỏ" trở về từ chuyến tập huấn ở Mỹ và được bố trí lịch sinh hoạt riêng để không tiếp xúc với các đồng đội.

Dù bị trục xuất, họ vẫn được cấp tủ và móc treo đồ trong phòng thay đồ mới, mỗi vị trí còn được trang bị màn hình cảm ứng để cập nhật lịch tập. Tuy nhiên, hình ảnh chiếc tủ của Sancho khiến nhiều CĐV xôn xao. Một fan hài hước viết trên mạng xã hội: "Sancho cũng có tủ cơ à?". Người khác bình luận ẩn ý: "Tủ ngay cạnh cửa ra vào, chắc sắp ra đi rồi".

Sancho và các đồng đội không được dự tour du đấu hè, đồng thời bị Amorim yêu cầu tìm bến đỗ mới. Trong khi đó, Marcus Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn mùa giải này. Anh thậm chí trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn cho Barca kể từ thời Gary Lineker, với pha lập công trong chiến thắng 5-0 trước Daegu FC ở Hàn Quốc.