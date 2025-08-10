Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU gây bất ngờ với Sancho

  • Chủ nhật, 10/8/2025 07:25 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Người hâm mộ MU tỏ ra bối rối khi phát hiện cái tên Jadon Sancho xuất hiện trong phòng thay đồ mới của đội bóng tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Sancho có tủ riêng trong phòng thay đồ nhưng không hiển thị số áo.

Trong buổi tham quan của Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo MU, chiếc tủ có ghi tên Jadon Sancho bất ngờ xuất hiện ở một góc phòng thay đồ. Đáng chú ý, đây là chiếc tủ duy nhất không có số áo trong căn phòng trị giá 50 triệu bảng mới được MU nâng cấp.

Sancho hiện thuộc nhóm cầu thủ không còn trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim, cùng Alejandro Garnacho, Antony và Tyrell Malacia. Bộ tứ này bị tách khỏi đội một kể từ khi "Quỷ đỏ" trở về từ chuyến tập huấn ở Mỹ và được bố trí lịch sinh hoạt riêng để không tiếp xúc với các đồng đội.

Dù bị trục xuất, họ vẫn được cấp tủ và móc treo đồ trong phòng thay đồ mới, mỗi vị trí còn được trang bị màn hình cảm ứng để cập nhật lịch tập. Tuy nhiên, hình ảnh chiếc tủ của Sancho khiến nhiều CĐV xôn xao. Một fan hài hước viết trên mạng xã hội: "Sancho cũng có tủ cơ à?". Người khác bình luận ẩn ý: "Tủ ngay cạnh cửa ra vào, chắc sắp ra đi rồi".

Sancho và các đồng đội không được dự tour du đấu hè, đồng thời bị Amorim yêu cầu tìm bến đỗ mới. Trong khi đó, Marcus Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn mùa giải này. Anh thậm chí trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn cho Barca kể từ thời Gary Lineker, với pha lập công trong chiến thắng 5-0 trước Daegu FC ở Hàn Quốc.

4 ngôi sao hết đường trở lại MU

MU vẫn tỏ ra cứng rắn về trường hợp của những Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia.

06:57 2/8/2025

Dortmund dè dặt với Sancho vì lương cao, thái độ thấp

Dù từng là ngôi sao tại Signal Iduna Park, Jadon Sancho giờ đây không còn là lựa chọn hiển nhiên với Borussia Dortmund.

05:10 2/8/2025

Sancho mở ra cơ hội rời MU

Jadon Sancho chấp nhận cắt giảm đáng kể tiền lương để có thể trở lại Dortmund hè này.

09:45 1/8/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Sancho phòng thay đồ Ngoại hạng Anh Sancho MU phòng thay đồ

    Đọc tiếp

    Isak noi gian hinh anh

    Isak nổi giận

    20 phút trước 07:27 10/8/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Alexander Isak đối đầu căng thẳng với ban lãnh đạo Newcastle United sau khi CLB thẳng thừng từ chối lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng từ Liverpool.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý