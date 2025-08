Dortmund dè dặt với Sancho vì lương cao, thái độ thấp

Mức lương cao, phong độ sa sút và dấu hỏi về thái độ đang khiến đội bóng Đức chần chừ trong việc tái ký hợp đồng với “người cũ”.

Thật khó tin khi nhìn lại quãng thời gian rực rỡ của Jadon Sancho ở Borussia Dortmund và đặt cạnh hiện thực của anh ngày hôm nay. Từng là biểu tượng của tốc độ, sáng tạo và bùng nổ - Sancho rời nước Đức năm 2021 trong ánh hào quang. Nhưng sau ba mùa giải lạc lối tại Manchester United, tiền đạo người Anh đang đối mặt với một câu hỏi lớn: liệu ngay cả nơi từng nâng đỡ anh, Borussia Dortmund, có còn muốn đón anh trở lại?

Theo nguồn tin từ Daily Mail, Dortmund vẫn đang do dự về việc tái ký với Sancho, bất chấp việc cầu thủ này được cho là sẵn sàng cắt giảm một nửa mức lương để rời khỏi Old Trafford. Dù đã trải qua nửa mùa 2024/25 dưới dạng cho mượn tại đội bóng áo vàng-đen và chơi không tệ, Sancho vẫn không tạo được sự thuyết phục tuyệt đối.

Vấn đề không chỉ nằm ở con số. Dortmund là đội bóng nổi tiếng vì khả năng phát hiện và nâng tầm những viên ngọc thô, nhưng họ không thường đầu tư vào các thương vụ cảm tính hay mang màu sắc "hoài niệm". Sancho, dù từng tỏa sáng tại đây, hiện không còn là cầu thủ trẻ khát khao khẳng định bản thân như xưa. Ở tuổi 25, anh được kỳ vọng phải là một trụ cột, một thủ lĩnh - điều mà chính CLB cũng chưa chắc chắn liệu anh có còn khả năng đáp ứng.

Ngoài phong độ không ổn định, Dortmund còn lo ngại về thái độ chuyên nghiệp của Sancho. Vụ mâu thuẫn công khai với HLV Erik ten Hag tại Manchester United không chỉ khiến anh bị đẩy ra khỏi đội hình một, mà còn làm dấy lên nghi vấn về sự trưởng thành của cầu thủ từng được xem là tương lai của tuyển Anh.

Kể cả khi Sancho sẵn sàng giảm lương - từ hơn 250.000 bảng/tuần xuống gần 125.000 bảng - thì đây vẫn là một khoản đầu tư đáng cân nhắc với Dortmund, đội vốn rất thận trọng về tài chính. Họ vừa thay HLV trưởng, đang tìm hướng tái thiết sau mùa giải không mấy thành công, và không thể mạo hiểm với những trường hợp “không chắc chắn về mặt thái độ”.

Câu chuyện của Sancho là lời nhắc rằng bóng đá đỉnh cao không bao giờ sống bằng quá khứ. Dortmund có thể vẫn dành cho anh sự tôn trọng và thiện cảm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ mở cửa chào đón anh một lần nữa. Ở đây, cảm xúc phải nhường chỗ cho lý trí - một nguyên tắc giúp CLB vùng Ruhr luôn giữ được vị thế ổn định dù thường xuyên bị “rút ruột” bởi các ông lớn.

Sancho đang ở ngã ba sự nghiệp. Nếu Dortmund cũng khước từ anh, lựa chọn tiếp theo sẽ càng thu hẹp. Liệu đó là một đội bóng hạng trung tại Premier League? Hay một chuyến phiêu lưu sang Saudi Arabia? Khi bản thân không còn được nhìn nhận như một tài năng đang lên, anh buộc phải chứng minh mình vẫn còn giá trị - không phải bằng lời nói, mà bằng hành động và sự chuyên nghiệp tuyệt đối.

Với Dortmund, bài toán mang tên Sancho không đơn giản là "mua hay không mua". Đó là câu hỏi về định hướng tương lai: họ sẽ tiếp tục là bệ phóng cho những ngôi sao trẻ như Jamie Bynoe-Gittens, hay chọn quay lại với những cái tên đã bước sang bên kia sườn dốc kỳ vọng?

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.