Sesko - Gyokeres, ai nổ súng trước?

Sân Old Trafford hứa hẹn bùng nổ khi hai tân binh "bom tấn" Benjamin Sesko và Viktor Gyokeres biến đại chiến MU - Arsenal thành màn so tài nảy lửa của những số 9 mới.

Cuộc chiến đáng chờ đợi giữa Sesko và Gyokeres.

MU tiếp đón Arsenal là trận cầu tâm điểm ở vòng khai màn Premier League mùa giải 2025/26. Nhưng ngoài cuộc đối đầu đáng chờ đợi giữa hai thế lực một thời làm mưa làm gió, mọi ánh mắt đều đổ dồn về 2 tân binh bom tấn trên hàng công Sesko và Gyokeres.

Trong ký ức, các trận MU - Arsenal thời đỉnh cao luôn gắn liền với Ruud van Nistelrooy và Thierry Henry, hai tay săn bàn biến cuộc đối đầu này thành huyền thoại. Sau nhiều năm thiếu vắng những sát thủ thực thụ, "Pháo thủ" và "Quỷ đỏ" giờ đặt cược vào Gyokeres và Sesko để khởi dựng một chương mới.

Arsenal phá két 63 triệu bảng để mang Gyokeres từ Sporting Lisbon về London. Tiền đạo người Thụy Điển ghi tới 39 bàn mùa trước, chỉ kém Kylian Mbappe trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu. Anh được coi là mảnh ghép hoàn hảo để Arsenal chạm tay vào chức vô địch Premier League.

MU thì chọn Sesko. Sau khi hụt Liam Delap và Hugo Ekitike, MU chi hơn 80 triệu bảng để có chân sút người Slovenia. Dù mới 22 tuổi và chưa từng ghi quá 15 bàn/mùa ở Bundesliga, Sesko được HLV Ruben Amorim tin tưởng tuyệt đối rằng: "Cậu ấy sẽ làm nên lịch sử tại Old Trafford".

Điều thú vị là cả hai tiền đạo từng suýt đổi chỗ cho nhau. Khi Amorim sang MU, nhiều người tin ông sẽ kéo Gyokeres đi theo, nhưng cầu thủ này chọn Arsenal vì suất dự Champions League. Ngược lại, Arsenal từng ve vãn Sesko nhưng cuối cùng chiêu mộ Gyokeres. Thế là định mệnh đưa Sesko và Gyokeres trở thành đối thủ trực tiếp trong trận đại chiến ngay vòng mở màn.

Số phận đưa Sesko và Gyokeres chạm mặt nhau ở trận khai màn Premier League 2025/26.

Với Arsenal, Gyokeres là lời giải cho bài toán hàng công khi mùa trước không ai chạm mốc 10 bàn, còn Saka và Havertz lần lượt dính chấn thương. Với MU, Sesko mang trọng trách vực dậy hàng công sa sút thảm hại, mùa trước chỉ ghi 44 bàn - thành tích tệ nhất của CLB trong hơn nửa thế kỷ.

Gyokeres mang dáng dấp cỗ máy ghi bàn đã được kiểm chứng. Nhưng câu hỏi đặt ra là anh có tái hiện phong độ hủy diệt tại Premier League vốn khốc liệt hơn hẳn Bồ Đào Nha. Sesko thì ngược lại, ít kinh nghiệm, chưa có mùa nào bùng nổ, song sở hữu tiềm năng khổng lồ và sự tự tin hiếm có ở tuổi 22.

Sự đối lập ấy khiến trận MU - Arsenal không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn kỳ vọng mở màn cho cuộc so tài lâu dài giữa hai số 9 đắt giá. Nếu họ nổ súng ngay trong trận ra mắt, cuộc chiến kinh điển của bóng đá Anh hoàn toàn có thể được thổi bùng trở lại với những kịch bản nghẹt thở như thời Henry - Van Nistelrooy.

Trận đấu ở Old Trafford là màn chào sân của Sesko và Gyokeres với Premier League. Một bên là "kẻ săn mồi" đích thực, một bên là tài năng trẻ đầy hứa hẹn. Cả hai đều mang trên vai trọng trách đưa CLB trở lại vinh quang.

Và biết đâu chính từ cuộc đối đầu này, bóng đá Anh sẽ lại được chứng kiến sự tái sinh của một trong những cặp kỳ phùng địch thủ vĩ đại và hấp dẫn bậc nhất lịch sử Premier League.