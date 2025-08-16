MU nhắm tiền vệ 70 triệu bảng sau khi từ bỏ Baleba

MU xem xét chuyển hướng sang chiêu mộ tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace sau khi mua hụt Carlos Baleba của Brighton.

Adam Wharton của Crystal Palace được săn đón.

Với 36 lần ra sân tại Premier League và những danh hiệu tại FA Cup cũng như Siêu cúp Anh, Wharton thu hút sự chú ý của các ông lớn. Nhiều người hâm mộ thậm chí cho rằng giá trị của cầu thủ này lên tới 100 triệu bảng. Theo Mirror, Palace định giá Wharton ở mức 70 triệu bảng.

Tuy nhiên, khả năng Palace bán Wharton còn phụ thuộc vào việc đội có giữ được các ngôi sao khác như Marc Guehi và Eberechi Eze hay không. Nếu bộ đôi nói trên đều đồng loạt ra đi trong hè 2025, khả năng Palace sẽ tìm cách giữ chân Wharton đến mùa hè năm sau khi đội không còn thời gian tìm người thay thế.

Trong năm qua, các tuyển trạch viên của MU theo dõi sát sao Wharton, cùng với sự quan tâm từ Arsenal và Tottenham. Ở tuổi 21, tiền vệ người Anh tạo dấu ấn khi ghi 4 bàn sau 44 lần ra sân.

Wharton là một trong các mục tiêu mà HLV Ruben Amorim cân nhắc để tăng cường cho hàng tiền vệ của MU, cùng với Carlos Baleba của Brighton. Tuy nhiên, Athletic cho biết "Quỷ đỏ" từ bỏ thương vụ Baleba vì mức phí có thể lên đến 120 triệu bảng. Việc chuyển hướng sang Wharton là giải pháp tiết kiệm hơn của MU.

Ngoài Wharton, MU còn quan tâm đến tiền vệ đội trưởng Morten Hjulmand, học trò cũ của Amorim tại Sporting. Mức phí của thương vụ này vào khoảng 50 triệu bảng.

