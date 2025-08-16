Coman đổi đời khi làm đồng đội Ronaldo

Tiền vệ người Pháp có mức đãi ngộ hấp dẫn khi chấp nhận gia nhập Al Nassr hè này.

Coman ra mắt Al Nassr.

Rạng sáng 16/8, trang chủ Al Nassr công bố bản hợp đồng của Coman từ Bayern Munich, với mức phí vào khoảng 30 triệu euro, bao gồm cả các khoản thưởng. Coman sẽ ký hợp đồng ba năm với Al Nassr, với mức thu nhập từ 20 đến 25 triệu euro mỗi năm.

Một trong những lý do chính khiến Bayern muốn bán Coman là mức lương quá cao của anh (lên tới 17-18 triệu euro mỗi mùa). Giám đốc Thể thao Max Eberl muốn giảm tải quỹ lương, và việc bán Coman đã nằm trong tính toán của CLB.

Vụ chuyển nhượng của Coman được dự đoán từ mùa hè năm ngoái, khi anh được liên hệ để chuyển đến Saudi Pro League. Al Hilal từng rất quan tâm đến Coman nhưng anh từ chối ra đi vào thời điểm đó.

Trong mùa giải vừa qua, Coman ghi được chín bàn thắng và có sáu pha kiến tạo trong 45 trận đấu, nhưng chấn thương đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của anh. Tiền vệ này chỉ thi đấu trung bình 46 phút mỗi trận, con số không khiến HLV Vincent Kompany hài lòng. Điều này cũng đã làm giảm mức định giá của Coman từ 50 xuống còn 30 triệu euro.

Về phía Al Nassr, đội có sự thay đổi lớn vào hè này khi bổ nhiệm HLV Jorge Jesus, cùng với các bản hợp đồng Joao Felix từ Chelsea và Inigo Martinez từ Barcelona.

Coman sẽ tái ngộ với Sadio Mane tại Al Nassr, người đã gia nhập câu lạc bộ này với mức phí 30 triệu euro từ Bayern vào năm 2023.

