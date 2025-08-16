Tương lai Chiesa đảo chiều

Rạng sáng 16/8, Federico Chiesa khiến sân Anfield bùng nổ khi ghi bàn thắng đầu tiên ở Premier League, góp phần giúp Liverpool hạ Bournemouth 4-2 ở vòng mở màn.

Chiesa ghi bàn ở trận mở màn mùa giải mới.

Trên sân Anfield, Hugo Ekitike và Cody Gakpo đưa Liverpool dẫn trước, nhưng Antoine Semenyo lập cú đúp gỡ hòa cho Bournemouth. HLV Arne Slot tung Chiesa vào sân thay Florian Wirtz, và chỉ ít phút sau, cựu tiền vệ Juventus lập công với cú vô-lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-2.

Trong khoảnh khắc ăn mừng, khi bị đồng đội vây quanh, Chiesa bất ngờ chỉ tay vào huy hiệu Liverpool trước ngực rồi mới thực hiện màn trượt gối trước khán đài. Cử chỉ này ngay lập tức gây sốt.

"Trượt gối, chạm huy hiệu. Chiesa thật tuyệt vời", "Chiesa à, cậu sẽ không rời chúng tôi đâu", "Chiesa rõ ràng không đùa đâu", "Hãy giữ Chiesa ở lại"... là phản ứng chung của người hâm mộ Liverpool.

Chiesa từng được đồn đoán sẽ rời Liverpool mùa hè này để trở lại Serie A. Sau khi chỉ có 6 lần ra sân ở Premier League mùa trước, tương lai của anh tưởng như đã đóng sập. Tuy nhiên, theo La Gazzetta dello Sport, Liverpool đổi ý.

HLV Slot trực tiếp trao đổi với Chiesa, khẳng định CLB cần anh sau khi bán Luis Diaz, Darwin Nunez và chịu mất Diogo Jota vì tai nạn giao thông thương tâm.

Với cú hích tinh thần từ bàn thắng và thông điệp đầy cảm xúc trước khán giả nhà, Chiesa đứng trước cơ hội lớn để trở thành nhân tố quan trọng của Liverpool ở mùa giải mới.