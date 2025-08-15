Carragher dự đoán Amorim sẽ bị sa thải

Cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher, bày tỏ nghi ngờ về khả năng HLV Ruben Amorim trụ vững tại CLB chủ sân Old Trafford trong giai đoạn đầu mùa giải 2025/26.

Lịch thi đấu Premier League đầu mùa 2025/26 của MU cực khó.

Trong bài viết trên Telegraph, Carragher dự đoán chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ khó lòng giữ được ghế tại Manchester United trong 20 tuần đầu tiên của mùa giải mới, dù HLV này từng tuyên bố muốn gắn bó với "Quỷ đỏ" trong 20 năm.

Carragher viết: “Amorim vừa đưa ra tuyên bố táo bạo rằng ông ấy muốn ở lại Manchester United 20 năm. Nhiệm vụ đầu tiên của HLV này trong trận mở màn với Arsenal là đảm bảo mình trụ được lâu hơn 20 tuần trong mùa giải này tại Old Trafford”.

"Amorim cần một khởi đầu mạnh mẽ ngay đầu mùa. Nếu không, Sir Jim Ratcliffe - đồng chủ sở hữu MU - sẽ không ngần ngại hành động. Khả năng Amorim bị sa thải trước năm 2026 là rất lớn”, cựu danh thủ Liverpool nhấn mạnh.

Việc chi tiêu hơn 200 triệu bảng, cho thấy Manchester United đang đặt cược lớn vào mùa giải này. Áp lực vì thế dành cho Amorim sẽ rất lớn, bởi "sếp" Ratcliffe không có thói quen kiên nhẫn với HLV.

Amorim từng ký hợp đồng với MU đến năm 2027, nhưng thành tích tệ của CLB ở nửa cuối mùa giải trước khiến HLV người Bồ Đào Nha đối mặt với nhiều chỉ trích.

Lịch thi đấu Premier League đầu mùa 2025/26 của MU cũng khá nặng, khi họ ngay vòng đấu đầu tiên, họ phải chạm trán Arsenal - đội vừa cán đích á quân mùa trước - trên sân Old Trafford. Sau đó, Manchester United sẽ hành quân đến London để làm khách trước Fulham, rồi đối đầu với Burnley.

Nhưng mọi chuyện còn trở nên khó hơn với "Quỷ đỏ" khi lịch thi đấu ở các vòng tiếp theo của Premier League khiến CLB này phải đối đầu các "ông lớn" như Man City, Chelsea, Liverpool và Tottenham.