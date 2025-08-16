Sự cố gây phẫn nộ trong trận Liverpool gặp Bournemouth

Trận khai màn Premier League mùa 2025/26 giữa Liverpool và Bournemouth rạng sáng 16/8 tại Anfield bị phủ bóng bởi một sự cố đáng xấu hổ.

Antoine Semenyo bị phân biệt chủng tộc.

Phút 28, khi Antoine Semenyo chuẩn bị thực hiện quả ném biên, tiền đạo của Bournemouth bất ngờ bị một CĐV Liverpool buông lời lẽ phân biệt chủng tộc.

Semenyo lập tức báo cáo vụ việc với trọng tài Anthony Taylor. Trận đấu bị tạm dừng, trong khi HLV Andoni Iraola (Bournemouth) và Arne Slot (Liverpool) cùng tổ trọng tài trao đổi ngay bên đường biên. Ba phút sau, bóng mới lăn trở lại.

Phản ứng dữ dội nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Hàng loạt CĐV lên án, khẳng định bóng đá không bao giờ có chỗ cho nạn phân biệt chủng tộc. “Mùa giải mới, câu chuyện cũ. Phải có án phạt thật nặng cho những kẻ này”, một người viết trên X.

Ngay trong giờ nghỉ, các bình luận viên Gary Neville và Jamie Carragher cũng không giấu nổi sự phẫn nộ. Neville gay gắt: “Nó phá hỏng không khí của một đêm đáng lẽ rất tuyệt vời. Một hành vi ghê tởm, không thể hiểu nổi ai lại nghĩ ra và nói ra những lời như vậy”. Carragher bổ sung: “Với bao chiến dịch ‘Kick It Out’ trên toàn thế giới, thật sốc khi vẫn chứng kiến cảnh này. Quyết định báo cáo ngay cho trọng tài là hoàn toàn đúng đắn”.

Trọng tài đã cho dừng trận đấu trong vài phút sau sự cố Antoine Semenyo bị phân biệt chủng tộc.

Sự cố xảy ra chưa đầy 5 phút trước khi Hugo Ekitike ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool. Đây là bàn thứ hai của tân binh người Pháp chỉ sau hai trận chính thức, sau pha lập công ở trận Siêu cúp FA gặp Crystal Palace tuần trước.

Vụ việc tại Anfield một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại dai dẳng trong bóng đá Anh, bất chấp vô số chiến dịch và lời kêu gọi thay đổi.