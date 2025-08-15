Mây đen vẫn ở trên đầu Man City

Bất ngờ lớn nhất giải Ngoại hạng Anh mùa trước không phải là Liverpool vô địch mà chính là sự sa sút đáng thất vọng của Manchester City.

Đội bóng của Pep Guardiola đã trải qua một mùa giải 2024-2025 đầy thất vọng với vị trí thứ ba và chỉ 71 điểm - một kết quả xa rời với tiêu chuẩn vàng mà họ đã thiết lập trong những năm qua.

Nói tiêu chuẩn vàng không ngoa vì đây là số điểm thấp nhất của Man City dưới thời Guardiola. Lần gần nhất Man City dưới 71 điểm là mùa giải 2015-16 do Manuel Pellegrini dẫn dắt. Mùa sau đó cũng là mùa đầu tiên của Pep, Man City có 78 điểm xếp thứ 3. Từ đó trở đi, họ luôn trên 80 điểm, chỉ có một mùa dưới 82 điểm. Từ đó, có thể nói nếu Man City đá đúng sức thì họ đã vô địch mùa trước và Liverpool không thể vô địch khi chỉ giành được 82 điểm.

Man City sa sút do đâu?

Nếu phải chọn ra một khoảnh khắc định mệnh của mùa giải trước với Man City, đó chính là khoảnh khắc Rodri nằm sân với chấn thương nghiêm trọng khi Man City đang dẫn Arsenal 1-0 ngày 22/9. Sau khi Rodri rời sân, Man City suýt thua ngược, và kết quả hòa 2-2 là dấu hiệu của những ngày đen tối.

Những con số không nói dối. Trước khi Rodri chấn thương, Man City là cỗ máy toàn thắng cả 4 vòng trước Chelsea (thắng 2-0), Ipswich (thắng 4-1), West Ham (thắng 3-1), Brentford (thắng 2-1). Sau khi Rodri chấn thương, Man City đuối dần khi trong 33 trận còn lại, họ chỉ thắng 17 trận, hòa 7 trận và thua đến 9 trận. Nhưng Rodri không phải là nguyên nhân duy nhất, không phải nguyên nhân chính mà chỉ là nguyên nhân dễ thấy nhất.

Một nguyên nhân khó nhận thấy hơn là vấn đề của Pep Guardiola. Đằng sau thành công của Man City luôn có bóng dáng của một chiến lược gia thiên tài. Nhưng Pep Guardiola, dù được mệnh danh là một trong những HLV vĩ đại nhất mọi thời đại, cuối cùng cũng chỉ là một con người với những trăn trở riêng tư.

Mùa giải trước, Guardiola luôn sống trong bão lòng. Sau khi Guardiola quyết định gia hạn hợp đồng với Man City vào giữa tháng 11 thì chiến tranh lạnh với người vợ bắt đầu. Cuối tháng 11, Guardiola tự cào mặt mình trong trận hòa 3-3 trước Feyenoord. Đến tháng 1, bà vợ Cristina Serra quyết định chia tay sau hơn 30 năm gắn bó, trong đó có 10 năm kết hôn. Ngay cuối tháng đó, Guardiola lại xuất hiện với những vết xước trên mặt, trong trận Man City thắng ngược Club Brugge 3-1 ở lượt cuối vòng bảng Champions League. Rõ ràng Guardiola mùa giải 2024-2025 không còn sắc sảo như trước, mà đang vật lộn với những tâm tư riêng.

Trong khi người hâm mộ tập trung vào Rodri và Pep, ít ai chú ý đến vai trò quan trọng của Txiki Begiristain - kiến trúc sư cho những thành công của City. Quyết định nghỉ ngơi của ông và việc chuyển giao cho Hugo Viana đã tạo ra một khoảng trống quyền lực và sự bất ổn trong giai đoạn quá độ. Hậu quả trực tiếp là City không có nhiều động thái đáng kể trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua trong khi đáng ra đó là thời điểm phải tăng cường cầu thủ để trở mình.

Chuyện Rodri, Pep, Begiristain diễn ra đồng thời biến Man City mùa giải trước trở nên lộn xộn, thiếu tổ chức và thất bại.

Mùa giải mới liệu có giải quyết được mớ bòng bong?

Việc Rodri trở lại sân cỏ chắc chắn là tin vui lớn nhất với người hâm mộ City. Tuy nhiên, màn trình diễn không mấy ấn tượng tại FIFA Club World Cup đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Liệu Rodri có thể duy trì phong độ đỉnh cao sau chấn thương nghiêm trọng?

Liệu Pep đã thoát khỏi mờ bòng bong trong đầu?

Lịch sử bóng đá đã chứng kiến không ít trường hợp các cầu thủ không thể trở lại mạnh mẽ như cũ sau những chấn thương lớn. Hơn nữa, Rodri đã 29 tuổi, độ tuổi bắt đầu bước qua đỉnh sự nghiệp. Với một vị trí chơi tốn sức như tiền vệ phòng ngự ở Man City, chúng ta sẽ khó chứng kiến Rodri thăng hoa và giành Quả bóng vàng như năm trước.

Vấn đề cá nhân của Guardiola dường như vẫn chưa tìm được lời giải. Cuối tháng 4, có tin Guardiola và Serra đang nỗ lực hàn gắn hôn nhân và "sẵn sàng cho mối quan hệ của họ một cơ hội thứ hai". Gần nhất, vào cuối tháng 7, Pep được nhìn thấy cùng gia đình tại một buổi hòa nhạc của Oasis ở Manchester. Tuy nhiên đầu tháng 8, The Sun khẳng định việc họ ly hôn là không thể đảo ngược. Với Man City thất thường tại FIFA Club World Cup và thất bại sốc trước Crystal Palace tại chung kết FA Cup cho thấy Guardiola vẫn chưa ổn định tâm lý cho lắm.

Về vấn đề kiến trúc sư, Hugo Viana đã chính thức bước vào vai trò Giám đốc bóng đá từ tháng 7. Nhưng thời gian hạn chế và áp lực từ luật công bằng tài chính khiến ông mới chỉ đưa về 4 tân binh Marcus Bettinelli, Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders và Rayan Cherki. Không tệ nhưng nếu so sánh với 2 đối thủ chính Liverpool, Arsenal thì Man City có mùa mua sắm lép vé.

Khó mong Viana sẽ mua thêm ai vì nhiệm vụ chính của ông trong phần còn lại của mùa hè là đẩy hàng. Lúc này, số cầu thủ đội 1 của Manchester City đã lên tới 31 người. Họ cần đẩy bớt để giảm quỹ lương, để cân bằng tài chính.

Điều này có nghĩa City sẽ phải dựa vào chính những cầu thủ đã "thất bại" mùa trước để tìm lại vinh quang. Đây là một thách thức không hề dễ dàng khi các đối thủ như Arsenal, Liverpool hay Chelsea đều đã có những bước tiến đáng kể.

Thực ra với những cầu thủ này, Man City cũng từng rất thành công trong các mùa giải trước. Họ chỉ bị “chìm” khi một loạt bão tố xảy ra cuối năm ngoái. Nếu mây đen được xua tan, Man City đi đúng đường trong mùa giải tới, việc vượt qua mốc 85 điểm nằm trong tầm với của thầy trò nhà Guardiola. Vấn đề chỉ là mây đen chưa hề có dấu hiệu tan biến trên sân Etihad.