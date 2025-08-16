Sunderland có tân binh thứ 12

Sunderland đang trên đà hoàn tất thương vụ chiêu mộ Nordi Mukiele từ PSG với mức phí khoảng 12 triệu euro, đánh dấu bản hợp đồng thứ 12 của họ trong mùa hè 2025.

Mukiele sẽ mang đến kinh nghiệm và sự đa năng cho hàng thủ của Sunderland.

Theo RMC Sport, Sunderland gần như hoàn tất việc chiêu mộ Mukiele, với sự chấp thuận từ cả CLB chủ quản lẫn đạt thỏa thuận cá nhân với cầu thủ. Thương vụ này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến dịch tăng cường lực lượng của Sunderland trước ngày ra quân mùa giải Premier League 2025/26.

Mukiele, người có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải hoặc trung vệ, được đánh giá cao bởi sự đa năng và kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu lớn. Với kinh nghiệm 100 trận tại Bundesliga cùng RB Leipzig (2018-2022), 30 trận tại UEFA Champions League, và từng ra sân cho tuyển Pháp, anh được xem là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của Sunderland.

Sunderland đã có một mùa hè chuyển nhượng ấn tượng với 11 bản hợp đồng mới trước đó. Theo Opta, Sunderland là đội có số lượng tân binh nhiều nhất tại Premier League mùa này. Tính trong top 5 giải đấu lớn tại châu Âu, chỉ Como (Serie A) là đội có số lượng tân binh xấp xỉ Sunderland.

Sự xuất hiện của Mukiele sẽ khiến Sunderland vượt mốc mua sắm 160,5 triệu euro hè 2025, xếp thứ 5 trong danh sách các đội Premier League chi mạnh tay nhất, sau MU, Arsenal, Man City và Liverpool. Tuy nhiên, nếu tính thực chi (tiền mua cầu thủ trừ đi tiền bán cầu thủ), Sunderland thậm chí chi nhiều hơn cả Liverpool (101 triệu euro) hay Tottenham (110 triệu euro). Độ chi tiêu của "Mèo đen" chỉ kém MU, Arsenal và Man City.