MU bỏ cuộc vụ Carlos Baleba

Kế hoạch đưa Carlos Baleba về Old Trafford đã chính thức sụp đổ.

Theo The Athletic, Manchester United rút lui khỏi thương vụ trị giá 120 triệu bảng, bất chấp việc tiền vệ 21 tuổi của Brighton vẫn khao khát khoác áo “Quỷ đỏ”.

Baleba gia nhập Brighton từ Lille năm 2023 và nhanh chóng trở thành một trong những tiền vệ trẻ hay nhất Premier League. Mùa trước, tuyển thủ Cameroon bùng nổ với lối chơi mạnh mẽ, thông minh, giúp anh lọt vào tầm ngắm của MU - đội bóng xem anh là đối tác lý tưởng cho Bruno Fernandes.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực đàm phán đều bế tắc. Trong khi Baleba sẵn sàng thúc đẩy vụ chuyển nhượng, Brighton lại kiên quyết giữ người. Trước trận mở màn Premier League mùa 2025/26 gặp Fulham, HLV Fabian Hurzeler đáp gọn bốn chữ khi được hỏi về cơ hội giữ chân học trò: “Rất, rất, rất tự tin”.

Ông nhấn mạnh Baleba vẫn thoải mái, gắn bó với CLB và “thay đổi duy nhất trong hai tuần qua là kiểu tóc của cậu ấy”.

Thất bại trong vụ Baleba càng khiến MU thêm khó khăn ở tuyến giữa - điểm yếu lớn nhất mùa trước khi họ có thành tích tệ nhất lịch sử Premier League. Tệ hơn, mục tiêu dự phòng Morten Hjulmand (Sporting Lisbon) cũng gần như đóng lại. Điều khoản giải phóng 68 triệu bảng của tiền vệ 26 tuổi hết hạn từ 15/6 và Sporting không muốn bán thêm trụ cột sau khi Viktor Gyokeres sang Arsenal.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đang trôi nhanh, HLV Ruben Amorim vẫn chưa có tân binh nào cho khu trung tuyến. MU sẽ khởi đầu Premier League 2025/26 bằng trận đại chiến với Arsenal trên sân Old Trafford vào ngày 17/8 - nhưng với lực lượng hiện tại, dấu hỏi lớn vẫn treo lơ lửng ở hàng tiền vệ.