MU chốt sổ chuyển nhượng với thương vụ đắt đỏ

Sau Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, MU quyết tâm có được chữ ký của Carlos Baleba để khép lại kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận MU đang nỗ lực đàm phán chiêu mộ Carlos Baleba từ Brighton. Thương vụ không dễ dàng bởi "Chim mòng biển" muốn giữ tiền vệ 20 tuổi ít nhất tới năm 2026. The Athletic cũng khẳng định Brighton không bán Baleba dưới 100 triệu bảng.

Tuy nhiên, MU xác định Baleba sẽ là chữ ký giúp tuyến giữa CLB lột xác. Do đó, "Quỷ đỏ" sớm có động thái tiếp cận ban đầu để bàn về mức phí dù Brighton tỏ ra cứng rắn. Khả năng MU sẽ nâng giá sau khi bán thành công dàn cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch như Alejandro Garnacho, Antony hay Jadon Sancho.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm: "Về phía Baleba, tài năng trẻ người Cameroon được cho là rất hào hứng trước viễn cảnh gia nhập Old Trafford". Baleba khả năng sẽ là bản hợp đồng chốt sổ chuyển nhượng hè 2025 của "Quỷ đỏ".

MU đã chi hơn 200 triệu bảng cho 3 tân binh trên hàng công gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Dù vậy, HLV Ruben Amorim thừa nhận đội hình hiện tại vẫn thiếu tốc độ và sự linh hoạt ở khu vực giữa sân, qua đó việc mang về một tiền vệ trung tâm trở thành ưu tiên hàng đầu.

Trong mùa giải 2024/25, Baleba có 40 lần ra sân trên mọi đấu trường, trở thành trụ cột không thể thiếu dưới thời HLV Fabian Hurzeler. Anh được so sánh với đàn anh Moises Caicedo nhờ lối chơi tương đồng.