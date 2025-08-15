Đội hình tân binh đắt nhất Premier League 2025/26

|
Thủ môn James Trafford (Burnley sang Man City - 31,2 triệu euro): Sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Burnley, Trafford được Man City kích hoạt điều khoản mua lại. Thủ môn người Anh được coi là phương án dự phòng chất lượng cho Ederson.
Hậu vệ cánh phải Jeremie Frimpong (Leverkusen sang Liverpool - 40 triệu euro): Frimpong vừa có màn ra mắt ấn tượng ở trận tranh Siêu cúp Anh với 1 siêu phẩm từ góc hẹp vào lưới Crystal Palace.
Trung vệ Jean Clair-Todibo (Nice sang West Ham - 40 triệu euro): West Ham tăng cường sức mạnh hàng phòng ngự sau mùa giải thi đấu thiếu ổn định. Todibo là bản hợp đồng đắt thứ 5 trong lịch sử CLB có biệt danh "Búa tạ".
Hậu vệ cánh trái Milos Kerkez (Bournemouth sang Liverpool - 46,9 triệu euro): Liverpool dùng khoản tiền lớn để gia cố hàng thủ sau chức vô địch Premier League. Kerkez chính là hậu vệ biên đắt giá nhất lịch sử sân Anfield.
Trung vệ Bafode Diakite (Lille sang Bournemouth - 35 triệu euro): Sau khi bán Dean Huijsen, Bournemouth chi khoản tiền kỷ lục dành cho một cầu thủ phòng ngự để chiêu mộ Diakite về lấp khoảng trống.
Tiền vệ Martin Zubimendi (Sociedad sang Arsenal - 70 triệu euro): Zubimendi sẽ trực tiếp thay thế vị trí của Thomas Partey, người vừa rời Emirates dưới dạng tự do bởi không thống nhất điều khoản về lương bổng.
Tiền vệ Tijjani Reijnders (Milan sang Man City - 55 triệu euro): Ngôi sao có gốc gác Indonesia gây ấn tượng mạnh với Pep Guardiola bởi tầm nhìn và khả năng điều tiết lối chơi. Anh được kỳ vọng thay thế vị trí của Ilkay Gundogan trong tương lai gần.
Chạy cánh Bryan Mbeumo (Brentford sang MU - 75 triệu euro): Mbeumo cùng Matheus Cunha và Benjamin Sesko sẽ tạo thành bộ ba tấn công mới của MU từ mùa 2025/26.
Chạy cánh Florian Wirtz (Leverkusen sang Liverpool - 125 triệu euro): Bản hợp đồng đắt nhất lịch sử Premier League gây ấn tượng mạnh bởi khả năng thích nghi nhanh chóng với lối chơi của CLB mới. Wirtz sẽ là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch dài hạn của HLV Arne Slot.
Tiền đạo Hugo Ekitike (Frankfurt sang Liverpool - 80 triệu euro): Ekitike vừa ghi bàn ngay trận ra mắt trong màu áo Wembley nhưng không đủ để giúp "Lữ đoàn đỏ" giành Siêu cúp Anh.
Tiền đạo Benjamin Sesko (Leipzig sang Man Utd - 70 triệu euro): Sesko từ chối đề nghị hấp dẫn từ Newcastle và cả kế hoạch của Barcelona để chọn gia nhập đội bóng anh yêu mến từ nhỏ. Với chiều cao 1,95 m cùng tốc độ, kỹ thuật tốt, ngôi sao người Slovenia được kỳ vọng giúp "Quỷ đỏ" giải bài toán hàng công.
