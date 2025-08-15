Đội hình tân binh đắt nhất Premier League 2025/26

Tiền đạo Benjamin Sesko (Leipzig sang Man Utd - 70 triệu euro): Sesko từ chối đề nghị hấp dẫn từ Newcastle và cả kế hoạch của Barcelona để chọn gia nhập đội bóng anh yêu mến từ nhỏ. Với chiều cao 1,95 m cùng tốc độ, kỹ thuật tốt, ngôi sao người Slovenia được kỳ vọng giúp "Quỷ đỏ" giải bài toán hàng công.