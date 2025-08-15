Lý do MU chiến thắng Arsenal ở vụ Sesko

Arsenal là đội theo đuổi Benjamin Sesko từ trước, nhưng tiền đạo này lại quyết định gia nhập Manchester United.

Sesko hài lòng với quyết định đến MU. Ảnh: Reuters.

Đội chủ sân Old Trafford đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ Sesko từ RB Leipzig với mức phí lên tới 74 triệu bảng. Thương vụ này không chỉ là thành công trên thị trường chuyển nhượng, mà còn phản ánh sự kiên trì và quyết tâm của "Quỷ đỏ" trong việc sở hữu tài năng người Slovenia.

Theo tiết lộ từ người đại diện của Sesko, Elvis Basanovic, Manchester United thực tế đã theo dõi hành trình của cầu thủ này trong suốt 7 năm. Đội luôn tỏ ra khao khát và thực hiện các cuộc đàm phán ở 6 thành phố tại 3 quốc gia để vượt mặt Newcastle nhằm có được Sesko.

Basanovic cho biết: “Trong 10-15 ngày cuối cùng, họ theo dõi mọi bước đi của tôi và các cuộc thảo luận diễn ra liên tục. Chúng tôi đã đến thăm học viện của MU khi Sesko mới 15 tuổi. Thời điểm đó, chúng tôi chưa muốn cậu ấy ra đi quá sớm. Nhưng chúng tôi đã có một kế hoạch rõ ràng về việc thi đấu hai năm ở Bundesliga để chuẩn bị cho Premier League".

Arsenal chuyển hướng sang Gyokeres khi mua hụt Sesko. Ảnh: Reuters.

Lý do khiến cuộc đàm phán giữa phía Sesko và Arsenal không thành công đến từ nhiều yếu tố. Basanovic cho biết: “Khi một thương vụ không diễn ra, luôn có nhiều yếu tố ảnh hưởng. Điều quan trọng là mong muốn của Benjamin từ lâu đã là MU. Cậu ấy thậm chí sẵn sàng giảm lương để có thể chuyển đến đây".

Arsenal từng có ý định chiêu mộ Sesko, nhưng mức giá cao của Leipzig khiến đội bóng thành London phải chuyển hướng sang Viktor Gyokeres của Sporting CP. Trong khi đó, MU đã có những lần thuyết phục mạnh mẽ, khiến Sesko tin rằng sân Old Trafford là bến đỗ lý tưởng cho anh.

MU lên kế hoạch để Sesko ra mắt ở trận đại chiến với Arsenal tại vòng 1 Premier League vào ngày 17/8.

Khoảnh khắc Sesko chào sân Old Trafford Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.