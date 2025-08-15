Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Baleba có thể nổi loạn để đến MU

  • Thứ sáu, 15/8/2025 20:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Brighton & Hove Albion sẽ gặp khó trong việc giữ chân Carlos Baleba, khi Manchester United nỗ lực chiêu mộ tiền vệ 21 tuổi.

Thương vụ Carlos Baleba, với mức giá 100 triệu bảng, là một trong những câu chuyện chuyển nhượng đáng chú ý nhất mùa hè 2025.

Theo Manchester Evening News, Baleba rất hào hứng với viễn cảnh gia nhập Old Trafford. Tiền vệ người Cameroon không loại trừ khả năng nổi loạn như Alexander Isak tại Newcastle để quyết chuyển đến đội bóng mơ ước.

Tuy nhiên, Brighton đặt mức giá lên đến 100 triệu bảng cho Baleba, con số khiến Manchester United phải cân nhắc. Nếu không nhận được sự thiện chí từ Brighton trên bàn đàm phán, "Quỷ đỏ" sẵn sàng trì hoãn thương vụ đến mùa hè 2026 để cân bằng tài chính, đặc biệt khi họ đã chi mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng hiện tại.

Dù vậy, Baleba muốn chuyển đến Old Trafford ngay hè này, và sẵn sàng đồng ý các điều khoản cá nhân với CLB thành Manchester. Trong khi đó, HLV Fabian Hurzeler của Brighton khẳng định rất tự tin rằng Baleba sẽ tiếp tục ở lại sân Amex đến hết kỳ chuyển nhượng mùa hè, bất chấp những tin đồn liên quan đến Manchester United.

Brighton nổi tiếng với khả năng phát hiện và phát triển tài năng trẻ, biến Baleba thành một trong những tiền vệ triển vọng nhất Premier League kể từ khi anh gia nhập từ Lille vào mùa hè 2023 với giá 23 triệu euro.

Mùa giải 2024/25, Baleba ra sân 35 trận tại Premier League, ghi 2 bàn và có 4 kiến tạo, đồng thời đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 89% và thắng 62% tranh chấp tay đôi, theo Sofascore. Khả năng phòng ngự, sáng tạo và thể lực dồi dào của tiền vệ người Cameroon khiến anh trở thành mục tiêu hàng đầu của Manchester United.

