Vì sao MU cần chi 105 triệu bảng cho Baleba?

Man United đang nhắm Carlos Baleba của Brighton với mức giá có thể lên tới 105 triệu bảng.

Manchester United chi tới 210 triệu bảng trong mùa hè này cho Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, nhưng HLV Ruben Amorim dường như chưa muốn dừng lại. Cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm là Carlos Baleba - tiền vệ phòng ngự của Brighton, cầu thủ vừa đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc mùa 2024/25 của “Chim mòng biển”.

Vấn đề nằm ở chỗ, Brighton hét giá tới 105 triệu bảng cho tiền vệ 21 tuổi này. Đắt đỏ là vậy, nhưng nếu nhìn kỹ vào những gì Baleba thể hiện trong mùa giải vừa qua, câu hỏi đặt ra là: đây có phải bản hợp đồng mà Man United thực sự cần?

Hành trình vươn lên từ Cameroon tới Premier League

Sinh ra tại Douala (Cameroon), Baleba trưởng thành ở Futur Soccer FC và học viện EFBC - lò đào tạo danh tiếng từng sản sinh nhiều tài năng châu Phi. Tháng 1/2022, anh cập bến Lille (Pháp), chỉ mất vài tháng để ra mắt đội một. Sự tiến bộ nhanh chóng giúp bản thân lọt vào tầm ngắm Brighton, đội chi 25 triệu bảng để đưa Baleba tới Premier League vào tháng 8/2023.

Tại đây, Baleba không mất nhiều thời gian để trở thành trụ cột. Trong hệ thống 4-2-3-1 của HLV Fabian Hurzeler, anh thường chơi lệch phải trong cặp tiền vệ trụ, giữ vai trò cân bằng giữa phòng ngự và phát triển bóng.

Điểm mạnh nhất của Baleba nằm ở khả năng phòng ngự và tranh chấp. Mùa 2024/25, anh giành lại bóng 107 lần ở khu vực giữa sân - đứng thứ 5 Premier League, cùng 212 tình huống thu hồi bóng chủ động - xếp thứ 3 toàn giải.

Trong hệ thống pressing tầm cao của Brighton, Baleba nổi bật nhờ khả năng áp sát và đọc tình huống: 1,55 pha cắt bóng mỗi 90 phút (xếp thứ 7) và 36 đường chuyền bị chặn thành công (xếp thứ 7). So với các tiền vệ Man United, những con số này đều ở mức vượt trội.

Về tỷ lệ thắng tranh chấp dưới đất, anh đạt 54,61% - cao hơn Ugarte (53,11%), Mainoo (46,88%) và Bruno Fernandes (49,19%), chỉ thua Casemiro (62,2%). Trung bình, Baleba thắng 6,8 pha tranh chấp mỗi 90 phút, cao hơn bất kỳ cầu thủ trẻ nào cùng vị trí ở Premier League.

Dù chắc chắn ở khâu phòng ngự, Baleba chưa phải mẫu tiền vệ tạo đột biến cao. Anh chỉ tạo ra 0,7 cơ hội mỗi 90 phút và thực hiện 10 đường chuyền hướng lên - quá khiêm tốn so với Fernandes (2,7 cơ hội và 21,1 đường chuyền). Khả năng đóng góp trực tiếp vào bàn thắng vẫn là điểm cần cải thiện nếu muốn hòa nhập vào lối chơi thiên về kiểm soát bóng của Amorim.

Điểm cộng là Baleba không ngại cầm bóng và bứt phá: tỷ lệ qua người thành công của anh đạt 62,26%, cao hơn Casemiro (50%), Mainoo (47,92%) và Fernandes (45,9%). Con số này chỉ thua Ugarte (64,29%) - nhưng Ugarte thực hiện ít pha đi bóng hơn, nên độ ổn định của Baleba có thể coi là đáng tin cậy.

Baleba so với các tiền vệ Man United

Ở MU, Casemiro vẫn là tiền vệ phòng ngự số một về tranh chấp: 8,5 pha thắng mỗi 90 phút và tỷ lệ thắng 62,2% - cao nhất trong nhóm. Anh cũng nhỉnh hơn Baleba ở mặt đọc tình huống nhờ kinh nghiệm đỉnh cao.

Tuy nhiên, Casemiro đang ở giai đoạn xuống dốc thể lực, khó duy trì áp lực trong lối chơi pressing tầm cao. Baleba trẻ hơn gần một thập kỷ, linh hoạt và bền sức hơn, nhưng cần học hỏi kỹ năng kiểm soát nhịp độ mà Casemiro thành thục.

Trong khi đó, Ugarte dẫn đầu về tỷ lệ qua người thành công (64,29%) và áp sát nhanh, nhưng chuyền bóng hướng lên kém hơn Baleba. Cầu thủ người Uruguay thực hiện ít đường chuyền dài và tầm hoạt động khi giữ bóng hạn chế, khiến anh ít tham gia vào khâu phát động tấn công. Ngược lại, Baleba có 65 đường chuyền dài thành công mùa trước - xếp thứ 9 Premier League - cho thấy khả năng mở biên hoặc chuyển trạng thái hiệu quả hơn.

Còn Mainoo thiên về kỹ thuật và phối hợp trong phạm vi hẹp, nhưng phòng ngự chưa mạnh: tỷ lệ thắng tranh chấp chỉ 46,88%, thu hồi bóng trung bình 6,4 lần mỗi 90 phút - kém hơn Baleba (6,7). Nếu Amorim cần một tiền vệ đánh chặn thuần túy kiêm triển khai bóng, Baleba là lựa chọn hợp lý. Nếu ưu tiên kết nối hàng công, Mainoo phù hợp hơn.

Có Baleba, Bruno Fernandes sẽ dồn mọi sự tập trung cho mặt trận tấn công.

Bruno Fernandes dẫn đầu về sáng tạo với 2,7 cơ hội và 21,1 đường chuyền hướng lên mỗi 90 phút, vượt xa Baleba. Nhưng ở tranh chấp và thu hồi bóng, Fernandes thua rõ: tỷ lệ thắng chỉ 49,19% và khả năng thu hồi bóng (6,4) kém hơn Baleba. Hai người này ở hai thái cực, nếu kết hợp khéo léo, có thể bổ trợ hoàn hảo cho nhau.

Man United hiện thiếu một tiền vệ lai giữa đánh chặn và triển khai bóng - vị trí Baleba đáp ứng khá trọn vẹn. Anh không phải mẫu nhạc trưởng sáng tạo, nhưng bù lại mang tới sự an toàn khi phòng ngự và tính chủ động khi chuyển trạng thái.

Tuy nhiên, mức giá 105 triệu bảng là câu chuyện khác. Đây là khoản đầu tư khổng lồ cho một cầu thủ mới 21 tuổi, vẫn còn nhiều khoảng trống để hoàn thiện, đặc biệt là khả năng tham gia trực tiếp vào tấn công.

Nếu mục tiêu là xây dựng đội hình cho chặng đường dài, Baleba xứng đáng được cân nhắc như một tài sản chiến lược. Nhưng nếu Man United cần ngay lập tức một thủ lĩnh tuyến giữa toàn diện, đây sẽ là thương vụ mạo hiểm – nhất là khi ngân sách đã hao hụt mạnh sau một mùa hè bạo chi.

Tóm lại, Baleba là mẫu tiền vệ hiện đại: mạnh mẽ, bền bỉ và kỷ luật. Nhưng để trở thành “mảnh ghép cuối cùng” của Man United, anh cần chứng minh mình không chỉ là “lá chắn” trước hàng thủ, mà còn đủ sức trở thành “động cơ” giúp “Quỷ đỏ” vận hành trơn tru ở cả hai chiều sân.