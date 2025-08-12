Động thái đầu tiên của MU trong thương vụ Baleba

MU đã gửi đề nghị đầu tiên đến Brighton với hy vọng sở hữu chữ ký của tiền vệ Carlos Baleba.

MU khao khát sở hữu Baleba.

Tuần trước, "Quỷ đỏ" đã liên hệ với Brighton để hỏi về mức giá của Carlos Baleba, tài năng trẻ người Cameroon được đánh giá là một trong những tiền vệ triển vọng nhất Premier League.

Brighton không có ý định bán cầu thủ 21 tuổi này trong mùa hè, đồng thời định giá anh không dưới 100 triệu bảng, tương đương số tiền Chelsea từng trả cho Moises Caicedo năm 2023. Manchester City cũng được cho là đang theo dõi sát sao thương vụ này.

Theo Metro, Man Utd đã gửi lời đề nghị mở màn gồm một khoản tiền cộng với tiền vệ trẻ Toby Collyer để trao đổi. Tuy nhiên, lời đề nghị này đã bị Brighton từ chối ngay lập tức.

Manchester United đang tích cực bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên dưới thời HLV Ruben Amorim, sau khi đã chi khoảng 200 triệu bảng cho ba tân binh tấn công: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Dù vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận đội hình hiện tại vẫn thiếu tốc độ và sự linh hoạt ở khu vực giữa sân, khiến một tiền vệ trung tâm mới trở thành ưu tiên hàng đầu.

Thời gian gần đây, Baleba vắng mặt trong ba trận giao hữu gần nhất của Brighton, làm dấy lên đồn đoán rằng anh bị loại do liên quan đến chuyện chuyển nhượng. Dù vậy, nguồn tin từ câu lạc bộ khẳng định nguyên nhân là chấn thương đầu gối, và anh chỉ ngồi ngoài theo dõi khi đội đấu Wolfsburg trên sân không khán giả cuối tuần trước.