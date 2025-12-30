Gerard Pique trở lại chơi bóng

Gerard Pique được cho là sắp tái xuất sân cỏ, 3 năm sau khi tuyên bố giải nghệ trong màu áo Barcelona.

Pique có thể trở lại thi đấu vào đầu năm 2026.

Theo RTVA, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha chuẩn bị trở lại thi đấu cho FC Andorra, đội bóng chính anh mua lại vào tháng 12/2018. Hiện Andorra đứng thứ 13 tại Segunda Division (hạng Nhì Tây Ban Nha), và đối mặt với nhiều thách thức cả về chuyên môn lẫn tài chính. Sau khi CLB chịu một án phạt kinh tế mới, Pique quyết định đăng ký thi đấu nhằm hỗ trợ đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tháng 11/2022, Pique bất ngờ thông báo giải nghệ và nói lời chia tay Camp Nou trong trận gặp Almeria. Ở trận đấu đó, anh đeo băng đội trưởng, thi đấu từ đầu và rời sân ở phút 83 trong sự tri ân của khán giả.

Trước đó, khi lý giải quyết định đầu tư vào FC Andorra, Pique nhấn mạnh mong muốn trực tiếp tham gia xây dựng đội bóng. Anh cho rằng việc các cựu cầu thủ chuyên nghiệp góp mặt tại những CLB hạng thấp không chỉ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn, mà còn tạo thêm sức hút cho giải đấu với người hâm mộ và truyền thông.

Nếu không có thay đổi vào phút chót, Pique có thể tái xuất ngay ngày 4/1, khi FC Andorra làm khách trên sân Alfonso Murube của AD Ceuta.

Ở tuổi 38, Pique vẫn là biểu tượng của một thế hệ vàng. Trong sự nghiệp đỉnh cao, anh từng khoác áo MU, Real Zaragoza và đặc biệt sân hơn 600 trận cho Barcelona, ghi 52 bàn thắng và giành 9 chức vô địch La Liga, 3 Champions League cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác.

Trên bình diện quốc tế, Pique có 102 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha, góp công lớn vào chức vô địch World Cup 2010 và Euro 2012.