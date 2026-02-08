Trực tiếp Bayern Munich vs Hoffenheim

Bayern Munich đối đầu Hoffenheim tại Allianz Arena vào ngày 8/2 được xem là trận đấu đáng chú ý của vòng 21 Bundesliga.

Bayern vẫn đang thống trị Bundesliga. Ảnh: Reuters.

Bayern Munich hiện vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 51 điểm, nhưng lợi thế của họ đã bị thu hẹp sau trận hòa 2-2 trước Hamburg hôm 31/1. Kết quả này khiến khoảng cách giữa “Hùm xám” và Dortmund ở vị trí thứ hai chỉ còn sáu điểm.

Trong khi đó, Hoffenheim xếp thứ ba với 42 điểm, tạo nên thế bám đuổi đầy áp lực phía sau nhóm dẫn đầu.

Phong độ thấp của hàng thủ Bayern đang trở thành vấn đề đáng lo. Trong ba trận Bundesliga gần nhất, đội bóng của HLV Vincent Kompany đã phải đối mặt với tới 13 cơ hội nguy hiểm từ đối thủ, con số tương đương với 10 trận trước đó cộng lại.

Đội bóng xứ Bavaria cũng để thủng lưới 5 bàn trong 3 trận gần nhất, bằng tổng số bàn thua ở 6 trận trước đó. Dù vậy, hàng công Bayern vẫn duy trì hiệu suất ổn định khi ghi ít nhất 2 bàn trong 12/13 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Chiến thắng ở trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng với Bayern, đặc biệt khi họ sẽ phải làm khách trên sân Signal Iduna Park của kình địch Dortmund vào cuối tháng này. Allianz Arena vẫn là điểm tựa lớn của đội bóng xứ Bavaria, dù họ vừa bất ngờ để thua Augsburg 1-2 sau chuỗi trận sân nhà ấn tượng với 12 chiến thắng và một trận hòa.

Hoffenheim có thể gây khó dễ cho Bayern. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Hoffenheim đang nổi lên như một trong những đội bóng có phong độ tốt nhất Bundesliga. Đội bóng của HLV Christian Ilzer vừa đánh bại Union Berlin 3-1 và đang có chuỗi 7 trận bất bại tại giải quốc nội, trong đó có 6 chiến thắng. Hoffenheim chỉ để thủng lưới 4 bàn trong giai đoạn này và đã toàn thắng 5 trận gần nhất tại Bundesliga.

Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Hoffenheim còn gây ấn tượng mạnh ở khả năng tấn công khi ghi ít nhất 3 bàn trong 9/14 trận gần đây tại giải đấu. Nếu giành chiến thắng tại Allianz Arena, họ sẽ có trận thắng sân khách thứ 3 liên tiếp, một thành tích cho thấy tham vọng cạnh tranh thực sự trong mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu vẫn nghiêng về Bayern, khi “Hùm xám” đã thắng 3 trận liên tiếp trước Hoffenheim, bao gồm chiến thắng 4-1 hồi tháng 9/2025. Điều này hứa hẹn giúp thầy trò HLV Kompany có đà tâm lý thuận lợi trong màn tái đấu sắp tới.

Bốn bàn thắng trận Arsenal đè bẹp Bayern Rạng sáng 27/11, Arsenal duy trì phong độ thăng hoa khi hạ gục Bayern Munich 3-1 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.