Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trực tiếp Bayern Munich vs Hoffenheim

  • Chủ nhật, 8/2/2026 23:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bayern Munich đối đầu Hoffenheim tại Allianz Arena vào ngày 8/2 được xem là trận đấu đáng chú ý của vòng 21 Bundesliga.

Bayern vẫn đang thống trị Bundesliga. Ảnh: Reuters.

Bayern Munich hiện vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 51 điểm, nhưng lợi thế của họ đã bị thu hẹp sau trận hòa 2-2 trước Hamburg hôm 31/1. Kết quả này khiến khoảng cách giữa “Hùm xám” và Dortmund ở vị trí thứ hai chỉ còn sáu điểm.

Trong khi đó, Hoffenheim xếp thứ ba với 42 điểm, tạo nên thế bám đuổi đầy áp lực phía sau nhóm dẫn đầu.

Phong độ thấp của hàng thủ Bayern đang trở thành vấn đề đáng lo. Trong ba trận Bundesliga gần nhất, đội bóng của HLV Vincent Kompany đã phải đối mặt với tới 13 cơ hội nguy hiểm từ đối thủ, con số tương đương với 10 trận trước đó cộng lại.

Đội bóng xứ Bavaria cũng để thủng lưới 5 bàn trong 3 trận gần nhất, bằng tổng số bàn thua ở 6 trận trước đó. Dù vậy, hàng công Bayern vẫn duy trì hiệu suất ổn định khi ghi ít nhất 2 bàn trong 12/13 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Chiến thắng ở trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng với Bayern, đặc biệt khi họ sẽ phải làm khách trên sân Signal Iduna Park của kình địch Dortmund vào cuối tháng này. Allianz Arena vẫn là điểm tựa lớn của đội bóng xứ Bavaria, dù họ vừa bất ngờ để thua Augsburg 1-2 sau chuỗi trận sân nhà ấn tượng với 12 chiến thắng và một trận hòa.

Bayern Munich anh 1

Hoffenheim có thể gây khó dễ cho Bayern. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Hoffenheim đang nổi lên như một trong những đội bóng có phong độ tốt nhất Bundesliga. Đội bóng của HLV Christian Ilzer vừa đánh bại Union Berlin 3-1 và đang có chuỗi 7 trận bất bại tại giải quốc nội, trong đó có 6 chiến thắng. Hoffenheim chỉ để thủng lưới 4 bàn trong giai đoạn này và đã toàn thắng 5 trận gần nhất tại Bundesliga.

Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Hoffenheim còn gây ấn tượng mạnh ở khả năng tấn công khi ghi ít nhất 3 bàn trong 9/14 trận gần đây tại giải đấu. Nếu giành chiến thắng tại Allianz Arena, họ sẽ có trận thắng sân khách thứ 3 liên tiếp, một thành tích cho thấy tham vọng cạnh tranh thực sự trong mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu vẫn nghiêng về Bayern, khi “Hùm xám” đã thắng 3 trận liên tiếp trước Hoffenheim, bao gồm chiến thắng 4-1 hồi tháng 9/2025. Điều này hứa hẹn giúp thầy trò HLV Kompany có đà tâm lý thuận lợi trong màn tái đấu sắp tới.

Bốn bàn thắng trận Arsenal đè bẹp Bayern Rạng sáng 27/11, Arsenal duy trì phong độ thăng hoa khi hạ gục Bayern Munich 3-1 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Bayern Munich Bayern Munich hoffenheim bundesliga

    Đọc tiếp

    Saudi Arabia san sang loai bo Ronaldo hinh anh

    Saudi Arabia sẵn sàng loại bỏ Ronaldo

    06:50 7/2/2026 06:50 7/2/2026

    0

    Tương lai của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr đang trở thành chủ đề được quan tâm khi xuất hiện thông tin siêu sao người Bồ Đào Nha có thể rời Saudi Pro League vào mùa hè tới.

    Garnacho truoc thoi khac quyet dinh hinh anh

    Garnacho trước thời khắc quyết định

    12:00 7/2/2026 12:00 7/2/2026

    0

    Alejandro Garnacho đang đứng ở lằn ranh mong manh giữa một tài năng được chờ đợi và một cầu thủ buộc phải chứng minh giá trị thật sự của mình.

    MU chuan bi pha ky luc chuyen nhuong hinh anh

    MU chuẩn bị phá kỷ lục chuyển nhượng

    06:50 7/2/2026 06:50 7/2/2026

    0

    MU chuẩn bị cho một mùa hè chuyển nhượng được dự báo mang tính bước ngoặt, với kế hoạch mang về ít nhất 3 tân binh chất lượng cao nhằm tái thiết đội hình.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý