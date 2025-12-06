Shakira và Pique làm hòa sau ba năm sóng gió

Sau ba năm im lặng, tranh cãi công khai và những ca khúc đầy ẩn ý, Shakira và Gerard Pique đã nối lại liên lạc trực tiếp.

Shakira và Piqué làm hòa sau ba năm sóng gió

Theo Vanitatis, cựu ngôi sao Barcelona và nữ ca sĩ người Colombia giờ có thể trò chuyện qua điện thoại và WhatsApp, chủ yếu xoay quanh lịch sinh hoạt và việc nuôi dạy hai con chung.

Từ năm 2022, khi mối quan hệ tan vỡ vì vụ ngoại tình của Pique và việc Clara Chia xuất hiện trước truyền thông, cả hai gần như cắt đứt kết nối. Mọi trao đổi chỉ được xử lý thông qua Tonino, anh trai Shakira.

Sự căng thẳng dâng cao khi Shakira đáp trả bằng âm nhạc, đặc biệt trong Music Sessions Vol. 53 với Bizarrap. Ca từ mạnh mẽ trở thành biểu tượng cho tinh thần nữ quyền và không ngần ngại nhắm vào Piqué, gia đình anh và người mới.

Thậm chí, nữ ca sĩ còn từng công khai lời lẽ gay gắt nhắm tới cha của Pique. Quyết định rời Barcelona và đưa hai con sang Miami sinh sống càng khẳng định khoảng cách không thể hàn gắn. Trong quãng thời gian đó, Shakira liên tục phát hành những ca khúc phản ánh hành trình tổn thương và hồi phục.

Nhưng thời thế đã đổi. Vanitatis cho biết hai bên không còn cần trung gian để bàn bạc chuyện học hành, sinh hoạt hay kế hoạch liên quan tới Milan và Sasha. Các cuộc nói chuyện diễn ra trong không khí bình tĩnh và tôn trọng.

Trong lần hiếm hoi nhắc tới chồng cũ, Shakira dành lời khen về tính kỷ luật của Pique, nhấn mạnh đó cũng là nền tảng để hai con trưởng thành đúng mực.

“Cha của các con tôi rất kỷ luật. Anh ấy hiểu rằng muốn thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào, kỷ luật là điều không thể thiếu. Các con cũng thấm điều đó. Nếu phải biểu diễn, chúng sẽ tập luyện. Nếu phải thi, chúng sẽ học hành nghiêm túc. Đó là nguyên tắc không thể thỏa hiệp”, Shakira chia sẻ.

Dù chỉ dừng lại ở những trao đổi về con cái, động thái mới cho thấy cả hai đặt lợi ích của gia đình lên trên mâu thuẫn cá nhân. Sau giai đoạn đối đầu dữ dội và những lời chất vấn qua truyền thông, Shakira và Pique chấp nhận bước vào giai đoạn bình ổn hơn, hướng đến môi trường nhẹ nhàng và cân bằng cho Milan và Sasha.