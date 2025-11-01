Cú sốc tâm lý của Yamal

Tiền đạo Lamine Yamal quyết định chi mạnh tay để chuyển đến biệt thự cũ của Gerard Pique và Shakira sinh sống, sau sự cố đáng lo ngại tại nhà riêng gần đây.

Yamal cảm thấy không còn an toàn ở nhà cũ. Ảnh: Reuters.

Theo tiết lộ của nhóm phóng viên giải trí “Mamarazzis”, tiền đạo 18 tuổi hoàn tất thương vụ mua lại ngôi biệt thự từng thuộc sở hữu của Pique và Shakira với giá 16,5 triệu USD .

Căn biệt thự sang trọng nằm tại khu Esplugues de Llobregat, ngoại ô Barcelona. Theo nguồn tin, Yamal sẽ chuyển tới đây cùng hai người thân cận nhất – người anh họ Mohamed Abde và bạn thân Souhaib. Cả ba đã chọn xong phòng riêng và chuẩn bị dọn vào sinh sống trong những ngày tới.

Quyết định chuyển nhà của Yamal được cho là xuất phát từ một sự cố an ninh tại nơi ở hiện tại của Yamal ở Sant Just Desvern. Đêm 20/10, cầu thủ trẻ nghe thấy tiếng động và giọng nói lạ trên sân thượng, khiến anh lo sợ có kẻ đột nhập hoặc âm mưu bắt cóc.

Trong cơn hoảng loạn, Yamal gọi cảnh sát và liên hệ với hàng xóm để cầu cứu. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến hiện trường, họ không phát hiện dấu hiệu khả nghi nào. Một số nguồn tin cho rằng đó có thể chỉ là “một người hâm mộ tò mò” muốn tiếp cận thần tượng, trong khi camera an ninh của ngôi nhà đã bị ngắt kết nối do Yamal sắp chuyển đi, khiến việc điều tra thêm phần khó khăn.

Theo El Pais, Yamal quyết định mua biệt thự mới vì nơi đây nằm trong khu vực an ninh nghiêm ngặt và đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. Đây cũng là khu vực sinh sống của nhiều ngôi sao Barcelona khác như Ronald Araujo và Alejandro Balde.

